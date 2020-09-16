Prostat Kanseri İçin Tedavi Seçenekleri Neler?

Tedavide hekimin tecrübesi önemli

En sık tercih edilen tedavi şekli cerrahidir. Cerrahi tedavi olarak da radikal prostatektomi denilen ameliyat gerçekleştiriliyor. Bunun 3 tekniği var. Birincisi açık radikal prostatektomi denilen açık cerrahi işlemdir. Hastaya ciltten göbek altından kesilerek oradan prostat çıkartılıyor.

İkincisi teknik kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatıdır. Ama bu ameliyat şekli halk arasında bilinen iyi huylu büyümede yapılan kapalı prostat ameliyat (TUR P) ile karıştırılmaması gerekiyor. Bu ameliyatta farklı olarak prostatın bezin kabuğuyla birlikte tüm prostat dokusunun birden alınması ameliyatıdır. Bu işlemi laparoskopik yapmanın avantajları çoktur.

3 boyutlu görüntüleme ameliyatları

Kamera sistemiyle gözle görüldüğünden 8-10 kat daha büyük görülebiliyor, hastanın karnı gaz ile şişirerek 5 yerden ciltten aletlerle giriliyor ve bütün karın içindeki organlar değerlendirilerek, sinir koruyucu şekilde prostat alma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Prostatı aldıktan sonra idrar kesesini tekrardan kanala bağlama işlemi de açık ameliyata göre laparoskopide oldukça başarıyla gerçekleşebilmektedir.

Üçüncüsü teknik olarak uygulanabilen robot yardımlı kapalı laparoskopik prostat ameliyatlarıdır. Bunun da en büyük avantajı 3 boyutlu görüntülemedir ve avantajıyla robotik cerrahiyle beraber sinir koruyucu olarak radikal prostatektomi ameliyatı gerçekleştiriliyor. Eğer prostat kanseri lokalize durumdan dışarı çıktıysa, metastaz olarak değerlendirildiyse hasta üroloji, onkoloji, radyasyon onkoloji bölümleriyle beraber multi disipliner olarak değerlendirip tedavi altına alınmaktadır.

Prostatta robotik cerrahi tercih ediliyor

Hastalar tarafından en çok cerrahi teknik tercih ediliyor. Cerrahi teknik içerisinde de robotik veya laparoskopik teknikler en çok uygulanan teknikler olarak biliniyor. Kapalı radikal prostatektominin büyük avantajları vardır. Avantajları sıralarsak daha az kan kaybı, ameliyat sonrası sonda süresinin hastada daha kısa süre kalması, normal hayata daha hızlı dönüş, hastanın ağrısının az olması gibi çok sayıda avantajları mevcuttur. Bu sebeple kapalı radikal prostatektomi ameliyatları hem hekimler hem de hastalar tarafından daha fazla tercih edilmektedir.

Laparoskopik ve robotik cerrahi karşılaştırısak eğer teknik olarak birbirine oldukça benzemektedir. İkisinin de kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Laparoskobinin en büyük avantajı taktil uyarıdır yani hekim alet ile direkt dokuya dokunabilir, sertliğini hissederek laporoskopik cerrahiyi gerçekleştirebilir. İkinci en büyük avantajı maliyetinin robotik cerrahiye göre daha düşük olmasıdır. Robotik radikal prostatektominin en büyük avantajlarından biri 3 boyutlu görüntülemedir. Cerrah oldukça konforlu şekilde ameliyatı gerçekleştirmektedir. Dezavantajı olarak maliyet söylenebilir. İki ameliyatında fonksiyonel ve onkolojik sonuçları aynıdır.