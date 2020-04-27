‘Probiyotik Smoothie’ler İle Yazı Eve Getirin

Türkiye’nin lider probiyotik markası Activia, bir ilke daha imza atarak yeni ürünü ‘Probiyotik Smoothie’yi, 3 farklı lezzetiyle tüketicilerinin beğenisine sundu. İçeriğinde sadece meyve ve yoğurttan gelen şeker bulunan laktozsuz Activia Probiyotik Smoothie’ler, papaya, şeftali, havuç ve zerdeçallı; çilek, nar, goji, kuşburnu ve kırmızı pancarlı; avokado, kivi, aloe vera ve matchalı olmak üzere, sağlığa faydalı probiyotiklerle birçok lezzeti aynı şişede buluşturuyor.

Activia herkesi evde yaz havasına davet ediyor

Planladığı yaz temalı lansman partisini gündem sebebiyle iptal eden Activia, evde kaldığımız ve havaların ısınmaya başladığı bu günlerde, herkesi yeni ‘Probiyotik Smoothie’lerin renkli dünyası ile evde iyi hissetmeye davet ediyor. Üstelik sosyal medya üzerinden başlayan kampanyanın sonunda paylaşılan fotoğraf ve videolar arasından çekilişle seçilecek 5 kişiye, mini Activia Yaz Paketi hediye edecek. Kampanyaya katılmak için #YazıEveGetirdim hashtag’iyle evinizde Activia Probiyotik Smoothie eşliğinde estirdiğiniz yaz havasını Instagram üzerinden paylaşmanız yeterli.