Müzakere ve mücadele üzerine yedi şey

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Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş:

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“Bu hükümetle müzakere edilmez, mücadele edilir.”

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Bu konuyla ilgili olarak 7 şey söyleyeceğim:

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- BİR: Olaya “ya müzakere ya mücadele” diye bakılmaz.

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- İKİ: “Hem müzakere hem mücadele” şahane bir yöntemdir.

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- ÜÇ: Bir kitle partisi slogan atmaz, çözüm üretir. Çözüm de müzakerededir.

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- DÖRT: Müzakereyle mücadele, mücadelenin en etkili yöntemidir.

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- BEŞ: Müzakereyi aşağılamak, marjinal örgüt yaklaşımıdır.

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- ALTI: Kılıçdaroğlu’nun müzakeresiz mücadelesini gördük: Yenilgi üstüne yenilgi.

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- YEDİ: Kılıçdaroğlu’nun dikkat çekmek için yapmayacağı şey yok gibi.

TASAVVUF NE DER TARİKATLAR NE YAPAR



- Tasavvuf “Hişt. Sessiz ol” der. Bizdeki tarikatlar çok gürültü yapıyor.

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- Tasavvuf “Önce nefsini yeneceksin” der. Bizdeki tarikatlarda nefisler ayakta.

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- Tasavvuf “Bir lokma bir hırka” der. Bizdeki tarikatlar maşallah çok şatafatlı.

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- Tasavvuf “Sevgi, aşk, muhabbet” der. Bizdeki tarikatlar çokça sevgisiz, aşksız.

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- Tasavvuf “Yunus Emre” ile dile gelir. Bizdeki tarikatlar Cübbeli ile dile geliyor.

HANGİ MESAJ HANGİ FERDİ ŞARKISIYLA VERİLİR



- BEN DE ÖZLEDİM: Randevu isteyip de alamadığın zamanlarda bu şarkı cuk oturur.









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- ÇİÇEKLER AÇSIN: Coşkulu bir atama beklentisi içindeysen çal bu şarkıyı keke.

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- HUZURUM KALMADI: Cezanın sana kesileceğini düşünüyorsan işte aradığın şarkı.

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- ÇEŞME: İstifa edip pastoral bir kasabaya yerleşeceksen bu şarkıyla ver mesajını.

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- YAKTI BENİ: Sen dururken başkası gözde oluyorsa bu şarkıyı al devreye.

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- NİSAN YAĞMURU: Feryadın duyulmuyorsa, teselli edenin yoksa gelsin bu şarkı.

MEHMET ALİ YILMAZ’IN DİKKATİMİ ÇEKEN YÖNÜ



MEHMET Ali Yılmaz’ın üç özelliği:

- BİR: Futbolda önemli bir yeri vardı.









- İKİ: Medya patronluğu yapmıştı.

- ÜÇ: Küçümsenmeyecek bir şöhreti vardı.

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Sonra elini eteğini çekti bu işlerden.

Futbolda hoş bir seda bıraktı. Medyadan elini eteğini çekti. Şöhreti hiç umursamadı.

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Hepsinden önemlisi...

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Hiçbir zaman gözü arkada kalmış gibi davranmadı, keyfi hep yerinde gibiydi, “gördük geçirdik hepsini” havasındaydı.

Benzer maceraları yaşayanların pek başaramadıkları önemli bir özelliktir bu.

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Vefat ettiğini öğrendiğim anda aklıma gelen bunlar oldu. Allah rahmet eylesin.

BARIŞ VE GUPSE



BARIŞ Arduç şahane bir arkadaş.









Nereden mi çıkardım bunu? Şuradan:

*

Bir etkinlikte muhabir, şöyle saçma bir şey söylüyor kendisine:

“Yakışıklılığınızın dezavantajını daha çok Gupse Özay görüyordur.”

Barış Arduç, “Dünyanın en hoş kadınıyla beraberim” diye cevap vererek olayı muazzam bir avantaja çeviriyor.



GÜNDEMDEKİ KONULAR



- BÜYÜK SAÇMALIK: 23 Nisan nedeniyle bir okulun bahçesinde minicik çocuklara müsamere yaptırılıyor. Pembeler giymiş bir kız çocuğu, Dilan Polat rolüne bürünüp “Enercii” şarkısı söylüyor. Polis üniforması giymiş iki çocuk, Dilan Polat rolündeki çocuğu alıp götürüyorlar. Hayatımda gördüğüm en büyük saçmalıklar listesinde ilk 10’a girer.

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- ALİ ERBAŞ: CV’sinde Arapça bildiği yazıyor. Ancak kendisine sorulmuş Arapça bir soruyu tercüme ettiriyor. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapmalı Ali Erbaş. Bu açıklamayı da kendisi için değil bulunduğu makam için yapmalı.

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- İRADE HIRSIZI: İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti’ye geçince CHP’den şöyle sesler yükselmişti: “İrade hırsızı.” Geçen gün İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP’ye geçti. Fakat ne hikmetse kimsenin aklına “irade hırsızlığı” meselesi gelmedi.

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- TAKSİMETRELERİ KURUN: Eyüp Aksu diye bir adam var. Taksiciler Odası Başkanı. Bu adam, “Taksimetreleri kurun / Geliyor Murat Kurum” diye slogan atıyordu. Seçim bitti. Eyüp Aksu, taksimetresini resmen İmamoğlu’na kurmuş durumda. Önce sözlü şirinlikler, ardından da İmamoğlu’nu ziyaret etmeler falan. Daha önce demiştim, yine diyorum: Eyüp Aksu, siyasilerin uzak durması gereken kişilerin en başında geliyor.

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