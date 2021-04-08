Polar Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Polar Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Son yıllarda kullanım oranı artan polar kumaşların diğer çeşitleri ise şunlardır: Antipilling Kumaş ve Astarlık Polar Kumaş.

Polar Kumaş Nedir?

Polar kumaş, üretiminde pet şişe ve benzeri geri dönüştürülebilir atıklardan üretilen, 0 sentetik bir kumaş türüdür. Pet şişeler de petrolden üretildiği için, bu kumaş türünün ham maddesi de petroldür. Çeşitli işlemlerden geçirilerek hazırlanan polar kumaşlar, her renkte ve desende üretilebilir. Yapısı dijital baskı için uygundur.

Polar Kumaş Nasıldır?

Polar kumaşın üretimi kolaydır. Tamamen geri dönüştürülebilir atıklardan üretildiği için fazla maliyet gerektirmez. En önemli özelliklerinden biri kot kumaş gibi ütü gerektirmemesidir. Bu nedenle birçok kışlık ve mevsimlik kıyafetin üretiminde tercih edilir.

Polar Kumaş Terletir mi?

Her polar kumaşın içerisinde belli oranlarda polyester kullanılır. Bu da polar kumaşın terletmesine neden olur. Özellikle direkt olarak cilde temas ettiğinde, terletme ihtimali daha yüksekti. Bu nedenle tişört ve atlet gibi giysilerin üstüne giyilmesi önerilir.

Polar Kumaş Özellikleri

En dayanıklı kumaş türlerinden biridir. Polardan yapılan kıyafetler ve tekstil ürünleri, uzun yıllar boyunca ilk günkü kalitesinde kullanılabilir. Dünya genelinde kullanılan tıraşlı polar kumaş çeşitlerinin en önemli özelliği ise tüylenme yapmamasıdır. Bu kumaş türü daha çok koltuk örtülerinde kullanılır.

İpek kumaşı gibi yumuşak ve hafiftir. Antialerjik bir yapıda olduğu için sıklıkla tercih edilen polar kumaş, nefes alma özelliğine sahiptir.

Polar Kumaş Kullanım Alanları

1- Ev tekstili:

Pike ve yorgan gibi yılın dört mevsimi kullanılabilen ev tekstili ürünleri, polar kumaştan üretilir.

2- Kışlık giyim ürünleri:

Kaban, mont ve pardösü gibi kışlık kıyafetlerde yün ve pamuk kumaşları ile birlikte kullanılır. Diğer kışlık kumaşlara göre daha ince ve hafif olmasına rağmen daha sıcak tutar.

3- Mevsimlik kıyafetler:

Mevsim geçişlerinde ve bahar aylarında giyilen hırka ve yelek gibi ürünlerde de eser miktarda polar kumaş kullanılıyor. Bunun dışında polar kumaşın kullanım alanları: Pijama takımları, sweatshirt ve kazak.

Polar Kumaş Esnek midir?

Polar kumaş esnek bir kumaş türü değildir. Ancak elastan ve likra kumaşları ile birlikte kullanıldığında, esneme payı artar.

Polar Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Bu kumaş türü, hem elde hem de makinede yıkanabildiği için kullanım kolaylığı sağlıyor. Bununla birlikte çamaşır makinesinde yıkanırken dikkat edilmesi gereken kurallar var. Her kumaş türü için belli başlı yıkama ayarları vardır. Polar kumaş türü ise yüksek ısıda yıkandığı takdirde 3 - 5 santim aralığında çekebilir.

30 - 40 derece aralığında yıkanması gereken polar kumaşlarda kimyasal içerikli deterjanlar ve yumuşatıcılar kullanılmalı. Bu tür ürünler kumaşın hem çekmesine hem de zarar görmesine neden olur.

Polar Kumaş Sıcak Tutar mı?

Polar kumaş, kadife ve yün ile birlikte kış kumaşları olarak tanımlanır. Bunun en büyük nedeni ince bir yapıya sahip olmasına rağmen sıcak tutmasıdır. Bu nedenle kış aylarında giyilen birçok kıyafetin üretiminde kullanılır.

Sadece polardan yapılan giysiler değil, çeşitli ev tekstil ürünleri de sıcak tutma özelliğine sahip. Sonbahar ve kış mevsiminde kullanılan yorgan ve nevresim takımlarının birçoğu, polar kumaş yapılıyor. Son yıllarda polar yazlık pikelere olan rağbet oranı da arttı.