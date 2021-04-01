Para Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Para Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Para ağacı diğer bilinen adı ile bereket bitkisi bolluk, şans ve para getirdiğine inanılan özel bir bitki türü. Özellikle pek çok kişinin ilgisini çeken ve yaşamında uygulamaya özen gösterdiği Feng Shui felsefesine göre para ve şans getirdiğinin düşünülmesi bitkinin para ağacı olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Güney Afrika’da çoğunlukla yetiştirilen bu bitki türü parlak bir yaprak yapısına haizdir. Para bitkisi, Uzakdoğu ülkelerinde de oldukça popüler olan bir bitkidir.

Para Ağacı Nedir? Para Ağacı Hakkında Bilgi

Para ağacı, Sukulent bitki ailesine mensuptur. Bereket ağacının diğer bitki türleri ile kıyaslandığında çiçeksiz ve meyvesiz bir saksı bitkisi olduğu görülmektedir. Uğurlu bir bitki olduğuna yaygın olarak inanılan bu bitkinin ev içerisine mutluluk katacağı ve bolluk enerjisi vereceği umulmaktadır. Meyve vermeyen para bitkisi sayesinde başta ev ortamı olmak üzere pozitif ve yüksek enerji dolu bir atmosferin hakim olacağı düşünülür.

Para Ağacı Latince İsmi

Para ağacı, halk arasında para bitkisi, bereket bitkisi, para çiçeği ve money plant olarak çeşitli isimlerle bilinen bitkinin Latince ismi de merak edilerek araştırılıyor. Para ağacının Latince ismi Crassula Ovata'dır. Crassula Ovata bitkisi yurtdışında popülaritesini her geçen gün Feng Shui felsefesinin etkisi ile artırmaktadır.

Para Ağacı Özellikleri

l 15 metre büyüyebilen bir ağaç türüdür.

l Bütün yıl boyunca yapraklı olarak kalır.

l Büyük yaprakları parlak ve oldukça iridir.

l Zehirli bir bitki türü değildir.

l Kış aylarında yaklaşık olarak -5°C dereceye kadar soğuğa belli şartlar altında dayanıklıdır.

l Gösterişli ilginç çiçeklerini geceleri açar.

l Açan çiçekleri güzel bir kokuya sahiptir.

Para Ağacı Nerede Yetişir?

Para ağacı, gövdesi üzerinde karışık bir dizilim sergileyen elips yapraklarına haizdir. Bu efsaneleşen bitkinin ana vatanı Güney Afrika ve Mozambik’tir. Para ağacı, tüm dünyada ev bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Özellikle Güney Afrika’da yetişen bu değerli bitki, parlak ve etli yapısı ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Para ağacı, yaşlandıkça yaprakları giderek kalınlaşan bir özellik taşır.

Para Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Para ağacı çok fazla su isteyen bir bitki değildir. Bu nedenle aşırı bir şekilde sulanmaya ihtiyacı bulunmaz. Para ağacının en önemli ihtiyacı güneş ışığıdır. Her gün yaklaşık olarak 4-6 saat güneş ışığı görmeye ihtiyacı vardır. Güneş ışınlarına ihtiyaç duymakla birlikte soğuk bir mevsim olan kış aylarında çiçek açtığı gözlenir. Para ağacının yıllık budama işlemi dikkatli bir şekilde diğer bitki türlerinde olduğu gibi gerçekleştirilir.

Para Ağacı Yaprak Döker mi?

Para ağacı yaprak döker mi sorusunun yanıtı para ağacının yaprak döktüğü şeklinde verilebilir. Para ağacı yapraklarını belli dönemlerde döken bir bitkidir. Para ağacının döktüğü yapraklar, bitkinin dibinde yeni yaprakların çıkmasına yardımcı olmaktadır. Para ağacı için çok büyük saksılar tercih edilmemelidir.

Para Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Para ağacı bahsedildiği üzere çok fazla suya gereksinimi olmayan bir bitkidir. Bununla beraber saksı içinde drenaj iyi bir şekilde hesap edilmelidir. Para ağacına en büyük zararı ise pullu böcekler vermektedir. Bu tarz böceklerin bitki üzerinde görülmesi durumunda vakit kaybetmeden etkili bir biçimde müdahale edilmelidir. Yakalanan böcekler alkollü su ve fırça yardımı ile öldürülerek bitkinin böceklerin istilasına uğraması engellenmelidir. Aşırı sulama, zararlı böceklerin varlıkları, yanlış budama yöntemlerinden Para ağacının çürümesine yol açacağından uzak durulmalıdır.

Para ağacı çok fazla yer değişikliğini sevmeyen bir bitki olup yetiştiricilerinin en fazla dikkat etmesi gereken hususlardan biri bu özel bitkinin bulunduğu yeri sevmesidir. Aşırı güneş ışığına maruz kalmamak kaydı ile güneş alan bir noktada yer almasına özen gösterilmelidir.

Para Ağacı Faydaları Nelerdir?

Para ağacının faydaları özel bir bitki olarak uğurlu olmasına inanılmasıdır. Uğuru ile bulunduğu mekana para, bolluk ve şans getireceğine inanılmaktadır. Pozitif ve yüksek bir enerji yaydığı da düşünülmektedir. Süs bitkisi olarak da bulunduğu ortama hoşluk katmaktadır.

Para Ağacı Hastalıkları Neler?

Para ağacında da diğer bitki türlerinde olduğu gibi çeşitli problemler gözlenebilmektedir. Bunların başında yaprak dökülmeleri, yumuşama, sarama, yapraklarda düşme, yaprakların üzerinde koyu lekelerin görülmesi ve renklerinde değişim gözlenmesi gelmektedir.