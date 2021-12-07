Nugget kaç kalori? 100 gram nugget besin değerleri ve kalorisi...

Yemek türlerinden biri olan nugget, herkesin bildiği bir yemektir. Nugget içerisinde bulunan besin değerleri miktarına göre değişebiliyor. 100 gram nugget içinde yaklaşık 295 kalori bulunuyor.

Nugget Kaç Kalori?

Yemeklerin içinde bulunan besin değerleri kişilerin sağlıklarını doğrudan etkiliyor. Her birey tüketilen yemeklerin kalori miktarlarını hesaplayarak, sağlıklı bir yaşam sürmek istiyor. Nugget yemeği içerisindeki kalori miktarı da kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Nugget yemeğinde 295 kalori bulunuyor.

100 Gram Nugget Besin Değerleri ve Kalorisi

Nugget yemeğinin içindeki kalori miktarı boyutuna göre değişiklik gösterir. 100 gram nugget 295 kaloriye eşittir. 20 gram yağ içeren nugget yemeğinin içerisinde 14 gram karbonhidrat ve 15 gram da protein bulunur.