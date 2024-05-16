Nörojen mesane nedir? Nörojenik mesane belirtileri nelerdir?

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Sinir sisteminin bir bölümünde doğuştan ya da sonradan gelişen bir sebebe bağlı (enfeksiyon, tümör, travma gibi) mesane fonksiyonlarının etkilenmesine “Nörojen Mesane” ismi verilmektedir.

Belirtileri nelerdir?



Sinir sisteminde tutulan bölgeye göre bulgu vermektedir. En sık izlenen şikayetler;

İdrar Kaçırma; Mesane kapasitesinin azalması, idrar tutma mekanizmasının yetersizliği veya mesanede istemsiz kasılmalar bu duruma yol açabilir.

İdrar Yapmakta Zorlanma veya Yapamama; Mesane kasının kasılamaması ya da sfinkter yapısının gevşeyememesi bu duruma sebep olmaktadır.

Sık İdrara Çıkma; Sfinkter yapısının kapanamaması, mesane kapasitesinin azalması ve istemsiz mesane kasılmaları bu durumun sebepleridir.

Kişinin hayatını nasıl etkiler?



Bozulan mesane fonksiyonları hem kişinin yaşam kalitesini bozmakta hem de idrar yolu enfeksiyonu, taş oluşumu, böbrek yetmezliği ve başka ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Nörojen mesane tanısı almış hastaların takip ve tedavilerini aksatmadan düzenli bir şekilde yaptırmaları son derece önemlidir.

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Nörojen mesaneli çocuklar nasıl takip edilmelidir?



Nörojen mesaneli çocukların hem böbrek gelişiminin hem de beden gelişiminin etkilenmemesi için düzenli aralıklarla kontrollerini yaptırmaları çok önemlidir. Bu takiplerde mesane ve böbrek fonksiyonları yakından takip edilmeli, oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Yine bu hastaların ara sonda kullanımı ve ilaç kullanımı gerekiyorsa bunları aksatmamaları önem arz etmektedir. Çocukların aynı zamanda sosyal hayatlarının ve psikolojik gelişimlerinin etkilenmemesi için de gerekli önlemlerin alınması, gerekirse çocuk psikiyatrisinden yardım alınması gerekir.

Tedavisi nasıl yapılır?



Tedavisi nörojen mesanenin sebebine, şiddetine ve etkilediği bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. Sebebe yönelik tedaviler, davranış tedavileri, ağızdan ilaç kullanımı, mesane içi ilaç uygulamaları, ara sonda kullanımı, mesane pili ve çeşitli ameliyatlar bu amaçla uygulanabilmektedir.