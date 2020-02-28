'Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi' Sahnelerde!

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Sahnelerin, senelerdir asla vazgeçemediği usta isim; bu sefer başka bir konseptle çıkıyor tiyatro sahnelerine. Nilgün Belgün’ün hayat hikâyesinden, anılarından yola çıkarak yazdığı ve büyük ilgi gören "İçimdeki Kadın, Aşk ve Komedi" isimli kitabından sahneye uyarlanan "Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi" müzikli, danslı gösterisinde Nilgün Belgün; hayatını, anılarını, yaşadıklarını şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü, kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatarak seyircileri ile buluşuyor. Size de bu keyifli öyküleri dinlemek, bu eğlenceli atmosfere ortaklık etmek isterseniz; size özel indirimlerle sunulan biletlerinizi buradan alabilirsiniz.

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İstediğiniz tarih ve yer seçeneğiyle değerlendirebileceğiniz bu etkinliği kaçırmayın, eğlenceli bir akşam geçirme fırsatından mahrum kalmayın. Aşkı başka yaşamış kadınlardan biri olan Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi dolu, keyifli bir maceraya katılmak için biletlerinizi hemen alın.

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