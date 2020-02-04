Meme Kanserini Atlattıktan Sonra Ne Yemeli, Nelerden Kaçınılmalı?

Meme kanseri tanısından sonra kadınlar beslenme ve yaşam tarzlarını yeniden gözden geçirme eğilimine girerler. Gerçekten de sağlıklı bir diyet meme kanseri tedavisinden sonra uygulanması gereken en önemli faktörlerden biridir. Diyetin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, fiziksel aktivite ve stresle mücadele dikkate alınması gereken önemli etkenlerdir.

Meme kanseri tedavisi sonrası diyet

Öncelikle bilmemiz gereken nokta meme kanserinin ortaya çıkmasını veya nüksetmesini direk olarak engelleyen bir gıda veya diyet formülü ne yazık ki yok. Ancak meme kanseri riskini azaltan diyeti burada inceleyeceğiz.

1- Sebze, meyve ve tam tahılların diyetteki oranı arttırılmalıdır.

Günlük diyette en az 5 porsiyon meyve veya sebze bulunması meme kanserinin önlenmesi açısından yararlıdır. Daha da iyisi bu sebze ve meyvelerin antioksidan ,antiöstrojen ve kemopreventif fitokimyasallardan zengin olmasıdır. Bu konuyu biraz daha açacak olursak , brokoli, karnabahar, lahana, pırasa ve bruksel lahanası bu konuda başta gelmektedir. Bol bol tüketilmelidir.

Marul, göbek salata, ıspanak ve pazı sıkça yenmelidir. Salatalarda soğan sarımsak ve domates bulundurulmalıdır.

Portakal ve limon başta olmak üzere taze meyve tüketiminden kaçınılmamalıdır.

Meme kanseri tedavisi sonrası diyette tam tahılların yenilmesinin arttırılması da önerilmektedir. Tam tahıllar işlenmemiş gıdalar olup vitamin, mineral , fitokimyasal ve yüksek miktarda lif içerirler. Bu özellikleri ile hormonların meme kanseri gelişimine etkisini azaltırlar. Tam buğday,çavdar,bulgur,yulaf ve arpadan yapılmış gıdalar yenilebir.

2- Yüksek saturasyonlu yağ içeren, hayvani yağlar, sakatatlar, krema ve dondurma tüketimi azaltılmalıdır.

3- Transyağ içeren, margarin , hazır unlu gıdaların ve krakerlerin tüketimi azaltılmalıdır.

4- Omega 3 içeren yağlı gıdaların tüketimi arttırılmalıdır. Omega 3 ün meme kanseri gelişimini azalttığı öne sürülmektedir. Omega 3 ten zengin balıkların haftada 3 kez tüketilmesi önerilmektedir.

5- Bitkisel proteinlerin tüketimi arttırılmalıdır.

6- Alkol tüketiminden kaçınmak gerekir.