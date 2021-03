Leylak Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Leylak Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Leylak ağacı zeytingiller ailesinden kolay yetişen bir bitki türüdür. Leylak ağacında genel olarak güzel kokulu eflatun çiçekler bulunur.



Leylak Ağacı Nedir? Leylak Ağacı Hakkında Bilgi



Leylak ağacı günümüzde en çok yetişen ağaçlardan bir tanesidir. Zeytingiller ailesine ait olan bu ağaçlar oldukça kolay yetiştirilir. Yetiştiği her ortama uyum sağlayabilen bu ağaçlar kendiliğinden de büyüyebilir. Mor ve lila renkli çiçekleri olan leylak ağacının kokusu da oldukça güzeldir. Leylak ağaçları 3 ve ya 4 metreye kadar uzayabilir.



Leylak Ağacı Latince ismi



Leylak, dünya genelinde bilinen ağaçlardan bir tanesidir. Leylak ağacının Latince ismi Syringa Vulgaris olarak bilinmektedir. Leylak ağacının 100'e yakın farklı türleri bulunmaktadır. Bu ağaç rengi nedeni ile çok dikkat çeker.



Leylak Ağacı Özellikleri



Günümüzde neredeyse her ülkede yetişen leylak ağacının bakımı oldukça kolaydır. Yaklaşık 100'e yakın değişik türü olan leylak ağacının boyu 3 ve ya 4 metreye kadar uzayabilir. Çalı tipi katmerli çiçekleri olan leylak ağacı çok güzel kokar. Rengi nedeniyle çok dikkat çeken leylak ağacı kozmetik sektörüne de ham madde sağlamaktadır.



Leylak Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Hoş kokusu ve mor renkli çiçekleri ile öne çıkan leylak ağacı yılın 12 ayında dikilebilir. Kolay yetiştirilebilen bu leylak ağaçlarının sağlığa da pek çok yararı bulunmaktadır. Hoş bir görüntü oluşturan leylak ağaçları aynı zamanda kozmetik sektörüne de ham madde sağlamaktadır. Eflatun renkli çiçekleri ile bilinen leylak ağacının beyaz, krem ve mor renklerinde çiçekleri de olabiliyor. Ayrıca bu çiçekler de hoş bir koku yayılmasına neden oluyor. Leylak ağaçları özellikle güneşli bölgeleri de çok severler.



Leylak Ağacı Nerede Yetişir?



Leylak ağacının anavatanı genel olarak Balkanlardır. Trakya bölgesinde de sıklıkla yetişen leylak ağaçları özel bahçelerde yetiştirilebilir. Günümüzde leylak ağaçları sokak aralarında ve deniz olan bölgelerde de kendiliğinden yetişmektedir. Leylak ağaçları bakımı ise oldukça kolaydır. Bunun yanı sıra leylak ağaçları her zaman her ortamda yetişebilir.



Leylak Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Leylak ağacının toprak seçiciliği yoktur. O nedenle leylak ağacı hemen hemen her toprakta rahatlıkla yetiştirilebilir. Leylak ağacı ph oranı düşük olan topraklarda yetişmez. Leylak ağaçları bu toprakları sevmez. Leylak ağacı için kireçli su süzdürme özelliği olan topraklar en ideal olan topraklar olarak bilinmektedir. Rutubeti topraklarda leylak ağaçları yetişmez. Leylak ağacında budama işlemi genellikle çiçeklenme dönemi sonrasında Haziran aylarında yapılır. Eğer ilkbahar mevsiminde çiçeklenmenin yoğun olması istenir ise ince dallar budanmalıdır. Budama işlemi yapılırken de leylak ağacının genç olduğu ballı ve budaklı olan kısa boy döneminde olmalıdır. Aksi takdirde leylak kokusu azalır ve bitkinin boyu uzar.



Leylak Ağacı Yaprak Döker mi?



Hoş kokusu ve renkli çiçekleri ile ünlü olan leylak ağacı yaz bitkilerinden birisidir. Yaz mevsiminde soğuğa dayanıklı olan leylak ağacı kış aylarında yapraklarını döker. Kışın yapraklarını döken bu bitki özellikle ilkbahar aylarında çiçek açmaya başlar.



Leylak Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Leylak ağacının bakımı çok önemlidir. Leylak ağacının yaz aylarında fazla sulanmaması gerekir. Bu ağaçlar güneş alan yerlerde yetiştirilmelidir. Aşırı nem ve rutubet olan yerlerde leylak ağacı yetişmez. Leylak ağacının budama ve bakım işlemlerine dikkat edilmelidir.



Leylak Ağacı Faydaları Nelerdir?



Türkiye genelinde en beğenilen ağaçlardan bir tanesi de leylak ağaçlarıdır. Leylak ağacında yetişen çiçekler kozmetik ve temizlik maddesi sektöründe kullanılır. Leylak kokusu da en çok beğenilen kokular arasında yer alır. Bazı ülkelerde leylak yapraklarından çay da yapılmaktadır.



Leylak Ağacı Hastalıkları Neler?



Leylak ağacının toprağını sevmemesinden kaynaklanan bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle de rutubetli topraklara dikilen leylak ağaçları yerini yadırgar ise küllenme hastalığı ortaya çıkabilir. Küllenme hastalığından korunmak ve leylak ağacının büyüme hızını arttırmak için bu ağaçların kireçli topraklarda yetiştirilmesi gerekilir.



Leylak Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Leylak Ağacı Kullanım Alanları



Leylak ağacında hoş kokulu çiçekler yetişir. Leylak ağacında ilkbaharda açan leylak çiçekleri güzel bir görünüme sahip olmasının yanı sıra çok güzel kokarlar. Leylak çiçekleri kozmetik sektöründe de çok sık kullanılmaktadır.