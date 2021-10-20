Küsküt otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Küsküt otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Asalak bir bitki türü olarak farklı bitkilerin yanında yetişme özelliği gösteren küsküt otu, son dönemlerde merak edilen bitki kaynaklarından biridir. Sağlık için değişik faydaları oldu ortaya çıkaran bir bitki olması ile beraber, nasıl yetiştirildiği de ilgi çekiyor.

Küsküt Otu Nedir?

Kahkahaçiçeğigiller familyasına ait olan küsküt otu, krofilsiz bir asalak bitki cinsidir. Genelde birçok farklı oturun üzerinde yükselir ve büyümeye devam eder. Bunlar içerisinde yonca, kekik ya da fulya gibi sarmaşıklar bulunmaktadır. Sarı ve pembe renge sahip olması ile beraber saçak bir görünümü bulunur. Aynı zamanda köksüz bir bitki olmasının yanı sıra yaprakları renksiz pullar halinde kısır bir yapıya sahiptir.

Küsküt Otu Ne İşe Yarar?

Özellikle şifalı bir bitki olarak son dönemlerde ilgi çeken bitkiler içerisinde küsküt otu geliyor. Mide ve bağırsak sorunları ile beraber kabız giderici bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda yaşanabilecek olası birçok hastalık karşısında da şifalı bir bitkidir. Diğer yandan birtakım cilt hastalıkları konusunda da etkili olduğu biliniyor.

Küsküt Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Küsküt otu daha çok farklı otların üzerine sarılmak suretiyle büyümektedir. Mutlaka destek alacağı bitkiler arar ve bunların üzerinde sarmaşık bir şekilde büyür. Bu sebepten dolayı birçok farklı mevsimde yetişme imkanı elde etmektedir. Yani saat koşullara karşı dirençli bir bitkidir. Sardığı bitki üzerinden beslenir ve eğer herhangi bir sarılacak bitki bulamaz ise kendi kendini yemeye başlar.

Küsküt Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Küsküt otu farklı iklim ve toprak yapısına bağlı olarak özellikle tarlalarda yaygın şekilde yetişmektedir. Vitamin ve mineral bakımından zengin topraklarda kendinden daha çok yetişmektedir. Bireysel olarak ise yetiştiriciliği yapılmayan bir bitki türü olduğunu söylemek mümkündür. Zira birçok farklı yerde yaygın şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak gerekli uygun koşullar sağlanırsa bireysel olarak da yetiştirilebilir.

Küsküt Otu Nasıl Kullanılır? Küsküt Otunun Kullanımı

Küsküt otunun tamamı kullanılmak suretiyle tüketimi imkanı elde edilmektedir. Bir Sarmaşık şeklinde ince ve uzun görüntüsü üzerinden, taşlama ya da kaynatma eşliğinde değerlendirilmektedir. Özellikle 5 gram kuru bitki 200 gram su içerisinde taşınabilir ya da kaynatılabilir. Böylece tek başına ya da farklı yiyecekler ile beraber tüketim sağlamak mümkün.

Küsküt Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Bu doğal bitki türü adına en çok merak edilen konular içerisinde küsküt otunun faydaları geliyor. Özellikle sağlık bakımından birçok farklı yararı olduğu ifade edilmektedir.

- Mide ve bağırsak ağrılarını gidermede yardımcı olur.

- Şişkinliklere karşı kullanılır.

- Bağırsak yumuşatıcıdır.

- Diüretik durumlara karşı etkilidir.

- Kabızlık giderici etkisi vardır.

- Çıban ya da sivilceleri iyileştirir. (Banyo yaparak)

- Harici yaraları iyileştirme de etkilidir.

Küsküt Otunun Zararları Var mıdır?

Küsküt otu aynı zamanda bir parazit olarak ifade edilebilir. Bu sebepten dolayı özellikle tarlalardaki birçok mahsulün zarar görmesini sebebiyet verebilmektedir. Aynı zamanda bireysel tüketim için mutlaka derin temizleme yaparak değerlendirmek önemlidir.

Küsküt Otu Nerede Satılır?

Doğada birçok farklı yerde küsküt otunun bulmak mümkün. Aynı zamanda tarlalarda ya da aktarlar üzerinden de elde edilebilir.