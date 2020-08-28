Küçük Dairenizde Yer Kazanmak İçin 7 Yaratıcı Fikir

Küçük dairelerin sadece biraz yetenek, biraz da hayal gücüne ihtiyacı vardır! İyi haber şu ki, bunu yapmak için mimar ya da mühendis olmanıza artık gerek yok. Sizin için tasarlanmış katlanabilir mobilyalardan, 2’si 1 arada parçalara kadar bu yaratıcı fikirler sayesinde derli toplu hoş bir yaşam alanının keyfini çıkarabilirsiniz. Neler yapabileceğinize gelin bir bakalım...



Banyolar için sürgülü kapılar



Bu fikir çok basit olmasına rağmen, hala küçük dairelerde yer tasarrufu sağlamak için en ideal olanlardan biri. Sürgülü kapılar da diğerleriyle aynı işlevi görüyorsa, kim dışa açılır kapılara ihtiyaç duyar ki?



Murphy yatak



Murphy yatak, katlanabilir yatak ya da duvar yatağı olarak da adlandırılıyor ve yer tasarrufu sağlayan ürünlerin kesinlikle başında geliyor. Odada herhangi bir yatağın kapladığı alanı düşündüğünüzde, aradaki farkı çok rahat anlayabilirsiniz. Yerden tasarruf etmek istiyorsanız klasik yataklar yerine bu tarzı tercih edebilir, yatağınızı sadece uyuyacağınız zaman ortaya çıkarabilirsiniz.



Yataklı kanepeler



Beklenmeyen yatılı misafirleriniz geldiğinde kullanabileceğiniz, gerektiğinde yatağa dönüştürülebilen bir kanepeniz olsun istemez misiniz? Çok pahalı ve şık bir koltuk takımına sahip olmak elbette güzel, ama o alanı yeterince kullanamadığınızda hiçbir anlamı yok. Eğer evinizde misafirler için yatacak ayrı bir oda yoksa en akıllıca çözüm yatak haline gelebilen koltuklardır.



Tuvalet üstü ahşap raf



Dikey saklama alanlarına yatırım yapmak, küçük daireler için harika bir fikirdir. Küçük bir daireniz varsa, aynı zamanda küçük bir banyonuz da var demektir. Tuvaletin üzerine montelediğiniz ahşap bir raf, tek seferde banyonuzdaki dağınıklığı ortadan kaldırabilir.



Elbise askısındaki perde halkaları



Organize bir gardrop her zaman fark yaratır. Aynı zamanda kıyafetlerinizi daha kolay bulmanızı sağlayarak zamandan tasarruf etmenizi kolaylaştırır. Aslına bakarsanız elbise askılarının çok yer kapladığı bir gerçek! Ancak bu askılara perde halkaları eklerseniz, eşarplarınızı, hatta kolsuz bluzlerinizi bu halkalara asabilir, daha düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz.

Hem masa hem büfe

Evinizde Amerikan tarzı mutfağınız varsa yerden tasarruf için bir fikrimiz var; mutfağınızın önde yer alan büfe kısmını biraz özelleştirin ve hem büfe hem de yemek masası olarak kullanın. Böylece tekrar bir masa almanıza gerek kalmaz ve evinizde iyi bir yer tasarrufu sağlamış olursunuz.



Sandıklı puflar



Küçük bir dairede her mobilya parçasının ayrı bir önemi vardır. Kendinize bir puf almak istiyorsanız, mutlaka sandıklı olanını tercih edin. Sandıklı puflar, evinize modern bir görünüm katmasının yanında, ufak tefek eşyalarınız için de etkili bir saklama yöntemi olacaktır.



Unutmayın, yerden tasarruf etmek bir lüks değil, zorunluluktur! Bu fikirler, basit olmasına rağmen küçük dairelerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

