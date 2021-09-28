Keten Tohumunun Faydaları Nelerdir, Kolesterol İçin Kullanılır Mı? Keten Tohumu Ne İşe Yarar?

2012'de yapılan küçük bir araştırma, 2.5 g lif içeren keten tohumu tüketmenin tokluk hissini artırdığını ve çalışma katılımcılarının iştahını başarılı bir şekilde bastırmaya yardımcı olduğunu buldu.

Keten Tohumunun Faydaları Nelerdir?

Keten tohumu ve keten tohumu yağı proteinle doludur. Ülkemizde Tarım Bakanlığı'nın yönergelerine göre, aşağıdakilere yardımcı olduğu gösterilen çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendirilmiştir;

Keten tohumu, yüksek lif içeriği sayesinde kabızlık gibi sindirim sorunlarına yardımcı olabilir.

Keten tohumu, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL veya "kötü") kolesterol seviyelerini düşürme ile bağlantılıdır, bu da kalp hastalığı ve felç gibi diğer sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Keten tohumu, meme kanseri de dahil olmak üzere belirli kanser türlerinin yönetilmesine yardımcı olabilecek polifenoller olan lignan adı verilen olası antikanser bileşiklerine sahiptir.

Önerilen bu fayda, çoğunlukla tok hissetmenize yardımcı olabilecek keten tohumu lifinden kaynaklanmaktadır.

İnsülin direnci veya glikozu hücrelere taşımak için insülin hormonunu etkin bir şekilde kullanamama, tip 2 diyabetin ayırt edici özelliğidir ve bazı araştırmalar keten tohumu yağının bu soruna yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Keten tohumunun, kadınların menopoza girerken yaşadıkları sıcak basmaları ve diğer semptomları azaltabileceğine dair araştırmalar devam etmektedir.

Ayrıca keten tohumunda bulunan tüm bu lifler sizin ve sindirim sisteminiz için iyidir - ancak sadece bol su içiyorsanız. Aksi takdirde, geri tepebilir ve kabızlığı daha da kötüleştirebilir. Keten tohumunun sindirim sisteminize çok fazla yardımcı olma ve ishal gibi gastrointestinal sorunlara yol açma şansı da vardır.

Keten Tohumu Kolesterol İçin Kullanılır Mı?

Keten tohumu diyet lifleri kolesterolü düşürür ve fekal yağ atılımını artırır, ancak etkinin büyüklüğü gıda türüne bağlıdır. Diyet liflerinin kardiyovasküler riskin yanı sıra vücut ağırlığı yönetiminde de rol oynadığı öne sürülmüştür. Keten tohumları iyi bir diyet lifi kaynağıdır ve bunların büyük bir kısmı suda çözünür yapışkan liflerdir.

Kontrol ile karşılaştırıldığında, Keten içeceği, açlık toplam kolesterolünü ve LDL-kolesterolünü sırasıyla ve oranında düşürürken (p < 0.01), Keten ekmeği sırasıyla sadece %7 ve %9'luk bir azalma üretti (p < 0.05). Keten içeceği tüketimi ile fekal yağ ve enerji atılımı kontrole kıyasla %50 ve %23 arttı (p < 0.05), ancak kontrole kıyasla Keten ekmeği ile sadece fekal yağ atılımı arttırmıştır. Hem Keten içeceği hem de Keten ekmeği, plazma toplam ve LDL-kolesterolün azalmasına ve yağ atılımının artmasına neden olmuştur.

Keten Tohumu Neye İyi Gelir?

Keten tohumu kalp sağlığına fayda sağlayan bir tür yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) ile doludur. Balık, ünlü olarak en iyi omega-3 kaynağıdır, ancak bazı bitkiler de bir ALA kaynağıdır. Keten tohumu da bunlardan biridir.

Keten tohumunda bulunan liganlar, osteoporoz, kalp hastalığı ve meme kanseri gelişme riskinin azalmasıyla bağlantılı bir grup bileşiktir. Lignanlar ayrıca antioksidan özelliklere sahiptir. Lignan açısından zengin bir diyet, kalp hastalığı ve kanser gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.

Keten, suyu emen ve sindirimi yavaşlatan mükemmel bir çözünür lif kaynağıdır. Çözünür lif, kolesterolü düşürmeye, kan şekeri seviyelerini stabilize etmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Keten tohumu, soya fasulyesine kıyasla iyi bir yüksek kaliteli bitki proteini kaynağıdır. Potasyum, hücre ve kas fonksiyonu için önemli olan ve normal kan basıncının korunmasına yardımcı olan bir mineraldir.