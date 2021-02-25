Keme Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Keme Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Küre şeklinde üst kısmı basık olan ve patates yumrusunda benzeyen Keme mantarı, kırmızımsı ve soluk kahverengi bir renge sahiptir. Aynı zamanda bazen sarımsı ve gül rengini de aldığını söylemek mümkün. Özellikle kolayca soyulması ile beraber aynı şekilde kolay kullanım imkanı verdiğini dile getirmek gerekir.



Keme Mantarı Nedir?



Keme mantarı aynı zamanda dolaman mantarı ismiyle bilinen bir mantar çeşididir. Özellikle protein açısından belirleyici bir mantar çeşidi olduğunu dile getirmek mümkün. Sağladığı pek çok farklı faydanın yanı sıra Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde kullanılan bir mantar türü olarak öne çıkıyor. Patates yumrusuna benzeyen, üstü basık ve genelde kahverengi görüntüsüyle bir mantar türüdür.



Keme Mantarı Nerede Yetişir?



Türkiye'de özellikle keme mantarı Konya ve Şanlıurfa civarında yetişir. Kumi otu ile beraber mikorizal şekilde yaşayan bir mantar türü olarak öne çıkıyor. Ayrıca hemen koruyan kumlu topraklarda yetişmesi ile beraber, Toprak yüzeyinde meydana gelen çatlaklardan ortaya çıkar. Bu şekilde çayırlık alanlarda ve otluk bölgelerde elde edilerek değerlendirilebilir.



Keme Mantarı Nerede Bulunur?



Keme mantarı Türkiye'de daha çok Konya ve Şanlıurfa çevresinde bulunan bir mantar türüdür. Bölgedeki kuru topraklarda yetişmesi ile beraber, özel olarak toplanmak suretiyle işlenir ve piyasaya sunulur. Bu doğrultuda birçok farklı market ya da semt pazarı üzerinden keme mantarına elde etmek mümkündür. Özellikle ilkbahar yağmur suyu ile beraber hemen kuruyan Topraklar üzerinden ortaya çıkması eşliğinde, keme mantarını toplamak mümkün.



Keme Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Türkiye'de hem ticareti yaygın yapılan hem de merak edilen mantar türleri arasında keme mantarı geliyor. Özellikle yenip yenmeyeceği ya da zehirli olup olmadığı konusunda internet üzerinden de bilgi almaya çalışılıyor. Keme mantarı zehirli değildir. Aynı zamanda Türkiye'de en çok tüketilen mantar türleri içerisinde yer alıyor. Özellikle birçok farklı yemeğe lezzet katması ile beraber, aynı zamanda tek başına bir yemek olarak da değerlendirilir. Tabii zehirli mantar türleri üzerinden hata yapmamak için, mutlaka doğru şekilde toplanması ve uzmanlardan destek alınması büyük öneme sahiptir.



Keme Mantarının Faydaları?



Birçok önemli faydası ile beraber keme mantarı özellikle tüketim açısından yaygın kullanılıyor.



- Doymamış yağ asidi içerdiğinden dolayı yüksek kolesterole iyi gelir.

- Aynı zamanda bol miktarda protein içerir ve kolesterolü korur.

- Göz hastalıklarına iyi gelir.

- Besleyici özelliği ile beraber et kadar sağlıklı bir besin kaynağı sunar.

- Omuriliğini güçlendirme noktasında oldukça etkilidir.

- Keme mantarının bilinen en önemli faydalarından biri afrodizyak etkisi yaratmasıdır.

- Önemli bir lif kaynağıdır ve etkin şekilde diyet yapma imkanı sağlar.



Bütün bu faydaları ile beraber keme mantarı ülke çapında düzenli tüketilen mantar çeşitleri arasında yer alıyor.



Keme Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Keme Mantarı Yetiştiriciliği



Keme mantarı genel olarak doğada kendiliğinden yetiştirilmesi ile beraber özel şekilde toplanır ve işlenir. Tabii bunun yanı sıra özellikle İlkbahar aylarında verimli topraklarda ekilerek yetiştirilebiliyor. Özel gübreleme ve ilaçlama yöntemi üzerinde Konya ve Şanlıurfa bölgesinde daha fazla yetiştirildiğini söylemek mümkün.



Keme Mantarı Özellikleri



Keme mantarının en önemli özellikleri arasında yüksek oranda protein içermesidir. Bu doğrultuda insan sağlığı için önemli faydalar sunar. Aynı zamanda ticareti yapılan ve önemli bir besin kaynağı olarak değerlendirilen mantarlardan biridir.