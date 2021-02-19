Kayısı Nasıl Yetişir? Kayısı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kayısı, sarımsı ve turuncumsu bir renk alan yapısına göre pürüzsüz veya tüylü çeşitleri bulunan bir meyvedir. Ağaçta yetişen bir tür olan kayısının diğer türlerden farlı olarak çiçeklendikten sonra yaprak çıkarmasıdır. Kayısı, çekirdeğinden yetişen bir ağaçtır.



Kayısı Nasıl Yetişir?



Kayısı çimlendirmeye yönelik bir ağaçtır. Çimlendirme yöntemi ile yetiştirilmesi saksı evresi olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle de sera ortamında yetiştirilir. Kuruyan kayısı çekirdeklerinin içindeki tohumları çıkarılarak ıslak kağıt peçetelerin içinde 1 hafta buzdolabında saklanır. Ardından daha öncesinde temiz bir şekilde hazırlanan toprağın koyulduğu saksıya filizlenmiş tarafı hava alabilecek şekilde ekilir.



Kayısının büyümesine göre saksı değişimi zaman içerisinde yapılabilir. Saksıda yetişebilecek olan kayısı ağaçlarının yanı sıra bahçede de ekilen ağaçlar bulunmaktadır. Sera ortamında yetiştirilen ağaçlar filizlenmesinin ardından torf bakımından zengin, temizlenmiş olan toprakların bulunduğu alanlara alınarak, büyümesi beklenir. Bir kayısı ağacı 4-5 yıl arasında meyve verme aşamasına gelmektedir.



Kayısı Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir​​​​​​?



Kayısı ağaçları, genel olarak Akdeniz iklimini seven ve bu iklimde daha verimli olabilen türler arasında gelmektedir. Bu nedenle de ülkemizde üretimi ve ihracatı oldukça fazla yapılmaktadır. Kayısı, Türkiye'de yaygın olarak Akdeniz (Mersin, Mut, Antakya) bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Malatya ve Elazığ'da yetiştirilmektedir.



Bu bölgelerin yanı sıra Marmara kıyıları, Ege kıyıları, Kars - Iğdır Bölgesi'nde, Elazığ'ın Baskil bölgesinde yetiştirildiği görülmektedir. Bu bölgelerin yanı sıra küçük türleri evlerin uygun koşullarında saksılarda da yetiştirilmektedir. Ancak saksıda yetiştirilmesinde oldukça dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu nedenle uzun ömürlü olması için bahçede yetiştirilmesi tavsiye edilmektedir.



Kayısı Türkiye'de Nasıl Yetiştirilir​​​​​​?



Kayısının Türkiye'de genel yetiştirilme biçimi seracılık tohumdan üretim olarak bilinmektedir. Türkiye'deki yaygın seracılık faaliyetleri arasında gelen kayısı yetiştiriciliği için özel alanlar bulunmaktadır. Sofralarda sıkça karşılaşılan kayısının ihracatı yapılmaktadır. Kayısı yetiştiriciliği devlet tarafından da desteklenen bir tarım alanıdır.



Bahçe yetiştiriciliğinin uygun alanlarda yapılması gerektiği kayısı için özellikle Akdeniz, Ege ve Malatya yörelerinde özel yetiştirme alanları vardır. Türkiye'de kayısı hasadı yaz aylarında, Haziran ayının sonlarında Temmuz ayının genel olarak ilk haftalarında 1'i ve 15'i arasında yapılmaktadır.