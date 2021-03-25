Kartopu Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kartopu Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kartopu ağacının siyah, sarı ve kırmızı renklerde üzüme benzeyen meyveleri bulunur. Kartopu ağacının çiçekleri ise yuvarlak şekildedir.

Kartopu Ağacı Nedir? Kartopu Ağacı Hakkında Bilgi

Kartopu ağacı, -35 dereceye kadar dayanabilen ve her mevsim yeşil kalabilen bir ağaç türüdür. Bu bitki, daha çok su kenarlarında ve nemli bölgelerde yetiştirilir. Asya ve Avrupa'nın iç kesimlerinde bu ağaca sıkça rastlayabilirsiniz. Kartopu ağacı, daha çok güneşli ve kurak alanlarda yetiştirilmeye uygundur. Aşırı gölgeli alanları çok sevmez. Kartopuna benzeyen yuvarlak şekilde büyüyen çiçekleri nedeni ile kartopu ağacı ismini almıştır.

Kartopu Ağacı Latince İsmi

Kartopu ağacı, Adoxaceae familyasının Viburnum türüne ait olan bir ağaç türüdür. Kartopu ağacının Latince ismi, Viburnum Opulus'tur.

Kartopu Ağacı Özellikleri

İlkbahar mevsiminde çiçek açar ve çiçekler yaz aylarına kadar kalır. Kartopu ağaçlarının bakımı oldukça kolaydır, çok bakım istemez. Yaprakları ise, 3 ve 5 loplu olan bu ağacın yaprakları sonbaharda kızarmaya başlar. Çiçek demetinin ön kısımlarındakiler döllenme yapamasa da iç kısımlardakiler döllenebilir. Kartopu ağacının meyveleri olgunlaşmadan tüketilirse zehirlenmeye yol açabilir. Kireçli topraklarda yetiştirilemez.

Kartopu ağacı, daha çok bozkır ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetiştirilir. Kartopu ağacının sulu ve etli olan meyvelerinin rengi, kırmızı renkten siyaha kadar pek çok renkte olabilir. İlkbahar aylarında beyaz çiçekleri açar. Çiçeklerin içinde bulunan kurullar 10 cm'e kadar uzayabilir.

Kartopu Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Kartopu ağacı üretiminde tohumla ya da çelikleme yöntemi ile üreme yöntemleri kullanılabilir. Tohumlar ise, olgunlaşmadan önce olgunlaştırılmadan ekilmeli ve çimlenmeye bırakılmalıdır. Böyle ekildiği takdirde 18 ay içinde ağaç yetiştirilebilir. Çelikle üretimde ise, yumuşak çeliklemeler sonbahar aylarında köklendirilir. Kış aylarında yastıklara sarılan çelikler yaz aylarında ise araziye dizilir.

Kartopu Ağacı Nerede Yetişir?

Kartopu ağacı, Asya ve Avrupa'nın iç kesimlerinde çok yetiştirilir. Bozkır ikliminde yetiştirilmeye uygun olan Kartopu ağacı, nemli bölgelerde ve su kenarlarında yetiştirilebilir.

Kartopu Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Kartopu ağacının genellikle yaz aylarının sonuna doğru alt kısımlarında bulunan kuruyan dallar budanabilir. Ama bu işlemin yumuşak ve hafif bir şekilde yapılması gerekir. Humus bakımından zengin ve nemli topraklarda yetiştirilebilir. Kartopu ağacının iyi gelişim göstermesini istiyorsanız sonbahar aylarında budama işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

Kartopu Ağacı Yaprak Döker mi?

Kartopu ağacı çiçeği yaz sonu ve sonbaharda kırmızıya döner. Kış aylarında ise yapraklarını döker ama kararmış olan meyveleri bir süre daha dalda kalır.

Kartopu Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Kartopu ağacı, sulamayı sever ama sularken toprağını çamurlaştırmamanız gerekir. Kartopu çiçeğinin bakımında doğru toprak seçimi yapmak çok önemlidir. Organik madde bakımından zengin, humuslu, zengin ve verimli topraklarda yetiştirilir. Gübre ile her iki yılda bir toprak desteklenebilir.

Kartopu Ağacı Faydaları Nelerdir?

- Kartopu ağacı, böbrekte taş oluşumunu engeller. Böbrekte taş varsa onun eritilerek dışa atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda böbrekteki kötü huylu tümörler üzerinde de oldukça etkilidir.

- Kadınlarda adet düzenini sağlamaya yardımcı olur.

- Kas ve damarların genişlemesine yardımcı olur.

- İçinde bulunan C vitamini iltihaplanmalara ve enfeksiyonlara iyi gelir.

- Prostat hastalarının sık sık idrara çıkmasını önleyerek sorunun büyümesini engeller.

- Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Kartopu Ağacı Hastalıkları Neler?

Kartopu ağacı zararlıları ve hastalıkları;

- Viburnum yaprak böceği

- Kalina ve hanımeli safra göbekleri

- Kalina'nın güvesi

- Hanımeli Spiky Sawfly

- Yeşil kuğu güve

- Siyah kartopu yaprak biti

- Chelkovaya güvesi

Kartopu Ağacı Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Kartopu Ağacı Kullanım Alanları

Kartopu ağacının sağlığa çok sayıda faydası vardır. Bunun yanında dekoratif ya da çit olarak da pek çok park, bahçe ve çevre düzenlemede kullanılıyor. Kartopuna benzeyen çiçekleri nedeni ile bu ağaç, kartopu ağacı adını almıştır. Aynı zamanda çiçekleri ve tohumları, tansiyonu düşürmeye, böbrek sorunlarının çözümünde, enfeksiyonların tedavisinde sıkça kullanılır. Aynı zamanda bol miktarda C vitamini içerir ve bağışıklığı güçlendirmeye de yardımcı olur.