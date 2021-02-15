Kapari Nasıl Yetişir? Kapari Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kapari; potasyum, kalsiyum ve fosfor açısından oldukça zengin olan bir bitkidir. Çalılık şeklinde olan dikenli bir yapısı bulunur. Kapari bitkisinin tomurcukları ve çiçekleri besin olarak kullanılmaktadır. Sağlık açısından birçok olumlu faydası bulunan kaparinin tüketimi de giderek yaygınlaşmaktadır.

Kapari Nasıl Yetişir?

Kapari, sağladığı faydalar için birçok kişi tarafından yetiştirilmek istenen bir bitki olarak dikkat çekmektedir. Kapari yetiştirmek için kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi de fide dikmek olarak bilinmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta fideleri en verimli olacak şekilde dikmek olmalıdır. Kapari dikilecek olan toprağın suyunu çekmiş olması gerekmektedir.

Şubat, mart ve nisan aylarında kökünden kestiğiniz kapariyi toprağa geniş aralıklar ile dikmeniz gerekecektir. Dalda 5 ila 15 tomurcuk olmasına özen gösteriniz.

Kapari Nerede Yetişir?

Kapari, genel olarak Akdeniz bölgesinde yetişmekte olan bir bitki türüdür. Türkiye de özellikle son zamanlarda oldukça popüler bir hale gelmiştir. Kapari çok yıllık bir bitki olarak bilinmektedir. Dünya da özellikle İspanya ve Afrika'da yetiştirilmekte olan kapari birçok farklı yerde de yetiştirilmektedir. Uygun toprak ve iklim koşullarında yetiştirmek oldukça kolaydır.

Kapari Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Kapari sağladığı faydalar sonucu ile dünyada olduğu gibi ülkemizde de üretilmekte olan bir bitkidir. Akdeniz iklimi özelliklerine sahip olan bölgeler de kendileri doğal olarak yetişmekte olan kapari bitkisi, birçok şehirde yetişmektedir. Özellikle de farklı bölgelerde geberotu ve devedikeni isimleri ile de bilinmektedir. İzmir, Antalya ve Malatya gibi şehirlerde kapari üretimi yaygın olarak yapılmaktadır.

Kapari En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Kapari, sağladığı faydalar sebebiyle de oldukça fazla tüketilmekte olan bir bitki olarak bilinir. Ancak yüksek fiyatlı olan bir ürün olduğu için alınan miktar oldukça kısıtlı olmaktadır. Ilıman iklim koşullarında yetişmekte olan kapari bitkisi, özellikle Akdeniz iklimine sahip olan şehirlerde yetişmekte ve yetiştirilmektedir. İzmir de dağlık bölgelerde doğal olarak da yetiştirilmekte olan bir bitki olan kapari yetiştiriciliği de son zamanlar da iyice artmış durumdadır.