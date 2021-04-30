Kalp Kalbe Karşı Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kalp Kalbe Karşı Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Birçok süs bitkisi gibi kalp kalbe karşı çiçeği de direkt güneş ışığını sevmez fakat iyi bir gelişim gösterebilmek için aydınlık bir ortama ihtiyaç duyar.

Kalp Kalbe Karşı Çiçeği Nedir?

Kalp kalbe karşı çiçeği, anavatanı Güney Afrika olan bir sukulent türevi bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Sahip olduğu son derece sofistike görünümüyle, kullanıldığı alana anında zarafet ve naif bir şıklık kazandıran bir yapıya sahiptir.

Kalp Kalbe Karşı Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kalp kalbe karşı çiçeği güneşsiz ortama uyum sağlayabilen bir bitkidir. Fakat böyle bir ortamda tutulduğu takdirde yaprakları soluk yeşil olur. Bu sebeple saha canlı renklilik için güneşe gereksinimi söz konusudur. Kalp kalbe karşı çiçeğinin yapraklarının küçücük kalmaması için de az güneşli bir yerde tutulması önemlidir.

Çiçeği bitkisi için sabah erken saatlerinin güneşi yahut akşam güneşi yeterlidir. Bu sayede yaprak gelişimi arzu edildiği şekilde gerçekleşir. Susuzluğa çok fazla bir ihtiyaç duymadığından dolayı düzenli bir sulamaya gereksinim duymaz. Ancak yazın bitkinin toprağı kupkuru olur olmaz sulanması önemlidir. Diğer zamanlarda ise toprak tamamıyla kurumadıkça sulama yapılmamalıdır.

Süzekliği çok iyi olan, hafif asitli yahut nötr toprak seven bir bitkidir. Bunun için ise 1 ölçü humus katkılı hazır poşet toprak + 2 ölçü dişli kum veya ince ponza taşı + 1 ölçü verimli bahçe-tarla toprağı hazırlanmalıdır. Bitki bu toprakta yetiştirildiğinde birkaç yıl boyunca ek besin istemez. Diğer basit topraklarda yetiştirilmesi durumunda ise yaz boyunca ayda bir kez hafif dozajda genel amaçlı bitki besini verilmesi tavsiye edilir.

Kalp Kalbe Karşı Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kalp kalbe karşı çiçeğinin yetiştirilebilir olması için birbirinden fazla ekim yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ilkinde bitkinin kesilen dallarından yararlanılmaktadır. Bunun için dallar suda bekletilerek köklendirildikten sonra toprağa ekim yapılır.

Kalp kalbe karşı çiçeğinin bir başka ekim yöntemi: Üzerinde yumru oluşmuş durumdaki dalları kesilerek bu yumrunun saksıda bulunan toprağın üzerine bastırıp bırakmak yeterli olmaktadır. Bu şekilde ekim tamamlanmaktadır.

Kalp Kalbe Karşı Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Kalp kalbe karşıdır çiçeği çoğaltılması çok basit olan bir bitkidir. Kalp şeklindeki yapraklarına yakın bir noktadan kesip parça alınır. Alınan bu parçanın bir bardak kadar suyun içinde iyice köklenmesi kolaylıkla sağlanabilir. Bitkiden elde edilen parça iyice köklendirildikten sonra toprağa dikilir.

Kalp Kalbe Karşı Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Kalp kalbe karşı çiçeğinde çiçekler geçip gittikten sonra tohum torbacıkları oluşuyor. Bu torbacıklar fasulye biçiminde olmaktadır.

Kalp Kalbe Karşı Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kalp kalbe karşı çiçeğinin sulamasında toprağının iyice kuruması beklenmelidir. Toprağı iyice kurumadan sulama yapılmamalıdır. Bu bitki susuzluğa karşı oldukça dayanıklıdır. Bu sebeple çok sık sulamaya ihtiyaç duymaz. Kış aylarında ise daha az suya gereksinim duyar.

Evde Kalp Kalbe Karşı Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Yetiştirilmesi çok basit bir çiçek türü olduğundan dolayı evde kalp kalbe karşı çiçeği yetiştirmek isteyenler için ideal bir bitki olma niteliğine sahiptir.

Kalp Kalbe Karşı Çiçeği Latincesi

Kalp kalbe karşı çiçeğinin pek çok kişi tarafından oldukça fazla merak edilen Latince ismi "Ceropegia woodii" olarak bilinmektedir. Son derece dekoratif bir çiçek olarak ilgi çeken bitkinin adı da son derece dikkat çekici bir nitelik barındırmaktadır.

Kalp Kalbe Karşı Çiçeği Özellikleri

Kalp kalbe çiçeğinin kendisine ait bazı ilgi çekici özelliklerinin varlığı söz konusudur. Bunlar:

- Bitinin kalp biçiminde yaprakları birbirine karşılıklı bir duruşa sahiptir.

- Bitkinin açan çiçekleri fasulye şeklini andıran bir görünüme sahiptir.

- Bitkinin çiçeklerinin yapıları ise mumlu bir yapı barındırmaktadır.

- Bitki sahip olduğu çiçeklerin yapı bakımından etli ve suludur.

- Bitkinin genellikle yaprakları uç kısımlarda bulunur.

- Çok fazla özen gösterilmesine ihtiyaç duyulmayan bir bitkidir.

- Bu son derece güzel olan çiçekler bahçe kumu toprağında bile kolaylıkla yetişebilirler.

- Çok aşırı soğuğa dayanaklı çiçekler olmamanın beraberinde sıcak yaz aylarında balkonda durabilirler. Ancak havaların serin olduğu Eylül aylarında içeri alınması gerekir.

- Sonbahar ve kış aylarında çok fazla su gereksinimi olmamaktadır.

- Kalp kalbe karşı çiçeği susuzluğa oldukça dayanıklı bir bitkidir.

- Direkt olarak güneş ışığını sevmemekle birlikte yarı güneş gören bir yerde iyi bir gelişim gösterir.

Kalp Kalbe Karşı Çiçeği Faydaları

Kalp kalbe karşı çiçeği bulunduğu yerden aşağı doğru sarkan yapısıyla çok fazla beğeni toplanmakta ve gerek evlerde ve gerekse ofislerde dekoratif amaçlı olarak çok fazla tercih edilen bir bitki olma özelliğini elinde tutmaktadır. Süs bitkisi olarak son derece yaygın bir kullanım alanına sahip olan bitkinin tıbbi amaçlı bir kullanım durumu söz konusu olmamaktadır.