Jennifer Aniston Tarzını Benimsemenin 6 Yolu

1- Küçük Siyah Elbiseler



Her kadın mini siyah elbisenin gardorbun olmazsa olması olduğunu bilir. Jennifer Aniston'un da sıklıkla giydiği şık siyah elbiselerle çabasız bir şıklık yakalamak gerçekten kolaydır. Bir çift puantiyeli çorap ile şık bir blazer seçin veya mini bir elbise ve bantlı topuklu ayakkabılarla şıklığınızı sergileyin.

2- Pantolon ile Suit



Profesyonel görünme zamanı geldiğinde , pantolonlu bir takım elbise giyerek işleri bir adım daha ileri götürün. Jennifer Aniston, blazerinin altında gömlek giymeden veya bir büstiyer ekleyerek bu klasik stile bir hareket katıyor. Bu kombin zamansız bir kıyafete sofistike bir dokunuş katar. Yakut kırmızısı gibi cesur bir renk seçin veya siyah ve kömür tonlarına sadık kalın. Saçlarınızı rahat bir şekilde gevşek dalgalı toplayın veya rahat ama şık bir görünüm için dağınık bir topuz yapın.



3- Gri Tek Renkli Kıyafetler



Tek renkli bir kıyafet, Jennifer'ın kariyeri boyunca bize gösterdiği gibi, her yaştan kadınlar için zamansız ve zevkli bir seçenektir. Balıkçı yaka ve etek kombinasyonundan tişört ve pantolonlara kadar, çoğu davet için başarılı olacak birçok kombinasyon var. Cilt tonunuza uyacak bir griyi tercih edin ve baştan aşağı tek renkte kombininizi oluşturun. Modern ve trend hissederken şık ve sofistike görünmenin en kolay yoludur.





4- Beyaz Elbise



Çoğu kadın cesaret etmese de oldukça şık ve başarılı bir seçimdir beyaz elbise. Ağır bir gece için dışarı çıkıyorsanız ipek, dantel ve saten olanlar mükemmel bir seçenektir. Bu seçimin en güzel yanı, inanılmaz görünmesini sağlamak için çok fazla takıya ihtiyacınız yok. Bu görünümü tamamlamak için ihtiyacınız olan tek şey bir çift damla küpe kullanmak. Eğer size az gelirse renk kontrastı oluşturun ve yeşil, siyah veya mavi bir çanta ile kombininizi tamamlayın.

5- Payet V Yaka Elbiseler



Payetli ya da v yaka elbiselerden biriyle akşamınıza ışıltı katabilirsiniz. Parlak payet bir elbiseyi bir etkinlik, düğün veya doğum günü için kombinleyebilirsiniz. Jennifer Aniston, görünümünde her zaman rahat bir dokunuş olur ve bunu da kopyalanması kolaydır. Saçınızı dağınık at kuyruğu yapın ve çok fazla mücevherden kaçının, elbisenizin kendini göstermesine izin verin. Kombini bitirmek için elbiseyi bantlı topuklularla tamamlayın.



6- Kazak Elbiseler



Yıl boyunca mükemmel bir seçenek olan kazak elbiseler gerçekten gardropların favorisi oldu. Seksi ancak sofistike bir görünüm için dizinizin hemen üstünde olan bir uzunluk seçin. Bu estetiği yakalamak için fazla mücevher kullanmayın ve saçlarınızı açık bırakın.