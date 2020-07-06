İlham Alın: 9 Adımda Victoria Beckham Stili

1- Desenli Kalem Etekler

İster bir ofiste olun, ister dışarıda çok fazla zaman geçirin, bu desenli kalem etekler başarılı kombin yapmanın kolay yoludur. Leopar desenli veya ekose gibi cesur bir tasarım seçin ve düz bir gömlek ile birleştirin. Victoria Beckham, genellikle canlı desenleri yalnızca bir parçada tutuyor, bu nedenle düz renk kombinasyonuna bağlı kalarak kıyafetinizi çok yormaktan kaçının. Kombininizi stilettolar ve bir ​​güneş gözlüğü ile bitirin ve hazırsınız.

2- Takım Elbiseler

Cesur ve güçlü bir takım elbise ile bir kombin yapın. Victoria Beckham genelde zahmetsiz tarzı ile ünlüdür . Elbiseyi kırmızı, lavanta veya yeşil gibi çarpıcı bir renkte tercih edin, kontrast için beyaz bir gömlek ekleyin ve hazırsınız. Tarzınızı vurgulamak için pantolonları oversize tutabilir veya sigaret pantolonları tercih edebilirsiniz.

3- Balıkçı Yaka ile Uzun Palto

Sıcaklık biraz düştüğünde balıkçı yaka ile uzun bir ceket tercih edinin. Victoria Beckham, akıcı ve uzun bir figür oluşturmak için ikisini sık sık eşleştiriyor. Koyu tonlarda her zaman daha iyidir ama gündüz kullanıyorsanız gününüzü aydınlatmak için bir renk patlaması yapmaktan da korkmayın.

4- Kelepçeli Kot

Kotlarınızı botlarla kelepçeleyerek rahat bir sonraki seviyeye atlayın. Kotunuzu ayak bileğindeki botlarınızın içine koyarak botlarınızı sergilemeye çalışın, bu şık görünmenin zahmetsiz bir yoludur. Düz beyaz bir tişört veya siyah bir balıkçı yaka ile eşleştirebilirsiniz. Victoria Beckham'ın imzalı stilini elde etmek için, görünümü canlı bir topuklar ve koyu güneş gözlüğü ile tamamlayın.

5- Minimalist Tarz

Bir triko, kalem etek, topuklu ve doğal bir saç, Victoria'nın sık sık yaptığı minimalist ama çabasız şıklığının örneklerinden. Trikoyu kalem etekle veya ekose pantolon ve topuklularla eşleştirin. Saçınızı düşük bir topuza bağlayarak görünümü tamamlayın - minimalist tarz her zaman bu testten geçecektir.

6- Topuklu Tulumlar

Bir tulum ile anında zahmetsiz şıklık yaratabilirsiniz. Belinizi bir kemerle sıkın ve görünümü bir çift ​​topuklu ayakkabı ile tamamlayarak bacaklarınızı uzatın. Bu kombin geçiş ayları için mükemmel bir seçenektir, her ortam ve davet için uygundur. Büyük boy bir çanta veya çarpraz vücut çantası da kıyafetinize daha farklı bir boyut katacak. İnanın bu kombin her gün giymek isteyeceğiniz bir görünüm olacak!

7- Tamamen Beyaz Monokrom Kıyafetler

Victora Beckham'ın tarzı metamorfiktir, ancak asla değiştirmediği bir şey onun tek renkli kıyafetleridir. Bu saf ve basit tasarımın kombinlenmesi kolaydır ve harika görünür. Cesur ayakkabılar ve akan kumaşlarla yazlık bir elbiseyi tercih edin. Parçaları karıştırmak ve biraz deneysel takılmak için mükemmel bir fırsat, tadını çıkarın!

8. Çizmeli Kombin

Victoria Beckham tek renkli görünümlere yabancı değil, o zaman neden biz de tek bir renk kombinasyonunu denemeyelim? Ayak bileğinin hemen üstüne biten uzun bir etek veya elbise tercih edin. Kombini tamamlamak için aynı renkte bir çift diz boyu bot giyin. Bu anında bacaklarınızı uzatır ve kıyafeti birleştirir.

9. Asimetrik Elbiseler

Kuralları çiğnemek istiyorsanız, neden asimetrik bir elbise denemiyorsunuz? Bu zamansız parçalar çeşitli tasarımlara sahiptir ve gardırobunuzu güncellemenin kolay bir yoludur. Uzun bir etek ile uyumlu bir şeyler seçin ve klasik topuklu ekleyip sıkı bir topuz saç ile kombini bitirin.