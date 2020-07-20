İnternetten Mayo/Bikini Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Özellikler kısmına bir bakın

İnternetten mayo ve bikini alırken ilk yapmanız gereken şey özelliklerine bakmak olmalı. Kumaşı nedir, nerede üretilmiş gibi özelliklerine bir bakın. Ardından model üzerindeki duruşuna ve modelin ölçüleri ile üzerindeki bikininin bedenine bakın. Bu size beden konusunda fikir verecektir.

Yorumları okuyun

İnternetten alışveriş yaparken fikir sahibi olmamıza yardım eden en önemli şey kesinlikle o ürünü daha önce alan kişilerin yorumları. Ürünün altındaki yorumlara bir bakın, hatta üşenmeyin ve hepsini okuyun. Bu yorumlar ile ürünün kalitesi, bedeni, üstteki duruşu ve daha pek çok merak ettiğiniz konu hakkında sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

İç giyimden referans alın

Beğendiğiniz mayo ya da bikini modeli ile çok benzeyen bir iç giyim ürününüz var mı bir kontrol edin. Eğer varsa çok şanslısınız. Beğendiğiniz ürünü satın almadan önce iç giyiminizden referans alabilir, üzerinizdeki duruşunu ve bedenini şansa bırakmazsınız.

Ayarlanamıyorsa büyük beden tercih edin

Eğer ara boy bir bedene sahipseniz ve beğendiğiniz ürün ayarlanabilir özelliğe sahip değil ise her zaman 1 beden büyük alın. Büyük ürünün tadilatı kolaydır ancak küçük ürünü büyütmek mümkün değildir!