INCIA’dan Ter Kokusuna Karşı %100 Doğal Roll On

INCIA Doğal Roll On, formülünde doğallık konusunda dünya çapında bir otorite olan ECOCERT Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından onaylanan Potasyum Alum tuzuna yer veriyor. Alüminyumun diğer sentetik bileşiklerinin aksine, doğada bulunan en saf tuz hali olan ve kristal bir mineral olarak doğada kendiliğinden oluşan Potasyum Alum, antibakteriyel özelliği sayesinde ter kokusunu önlemesiyle biliniyor.

Cilt floranız ile uyumlu INCIA Doğal Roll On çeşitleri içeriğinde yer alan Potasyum Alum sayesinde koltuk altındaki gözenekleri kapatmadan sadece bakterilerin neden olduğu ter kokusuna karşı geliyor. Sıvı formu ile kolay bir kullanım sağlayan ürün 4 farklı çeşidi ile beğenilere sunuluyor.

INCIA’nın Hassas Ciltler için Roll-On, Beyazlatıcı Roll On, Erkekler için Doğal Roll On ve Kadınlar için Doğal Roll On çeşitleri koltuk altınıza hassas bakım sağlamak için skualen ve bitkisel gliserin ile destekleniyor.

Kıyafetlerde leke ve koltuk altında beyaz kalıntı bırakmayan INCIA Doğal Roll On çeşitleri aynı zamanda koltuk altınızda yapışkan bir his yaratmıyor. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Doğal Roll On’lar, Alüminyum Zirkonyum, Alüminyum Klorohidrat, Paraben, Alkol, Sentetik Parfüm ve Boyar maddeler içermiyor.