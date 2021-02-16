Havuç Nasıl Yetişir? Havuç Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

İlk üretilen havuçların renkleri mor olurken ıslah çalışmaları sırasında beyaz havuç üretimine geçildi. Daha sonrasında ise dünyanın birçok terinde ekilen turuncu renkli havuçlara ulaşıldı. Hindistan'da ise kırmızı renkli havuçlara rastlamak mümkün olmaktadır.



Havuç Nasıl Yetiştirilir?



Havuçların yetiştirilmesi için uygun olan şartlar ve nasıl yetiştirilmesi gerektiği şu şekilde açıklanabilir:

Serin iklimlerde yetiştirilen havuç aynı zamanda kısa günlere de ihtiyaç duymaktadır.

Özellikle çimlenme sonrasına denk gelen erken gelişme dönemlerinde soğuğa ve dona karşı son derece dayanıklı olmaktadır.

Ilıman iklimlere sahip olan bölgelerde ise havuç bir kış bitkisi olarak yetiştirilmektedir.

Sıcaklık konusu havuç yetiştiriciliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü ısının gereğinden daha yüksek olması durumunda çiçeklenme erken olmaktadır. Bu zamansızlık da hem rengin açılmasına hem de verimin azalmasına neden olmaktadır.

En iyi yetiştiği sıcaklıklar ise 15-20 derece arasında nemli toprakta olmaktadır.

Sürekli yağış alan bölgelerde ise yetiştirilmesi son derece zor olmaktadır.

Havucun yetişeceği toprak da son derece önemli olmaktadır. En fazla verimin alındığı toprak çeşitleri ise tınlı kumlu veya kumlu tınlı topraklar olmaktadır.

Toprak asidine karşı dayanıksız olan havuçlar için gerekli olan toprak PH değeri ise 6,5-7,5 arasında olmaktadır. Bu sebeple kireçli topraklarda yetiştirilmektedir.

Havuç yetiştiriciliği tohumlardan başlamaktadır.

Havuç tohumları son derece küçük olduğu için çimlenmeleri de zor olmaktadır. Bunun için ekimden önce toprağın en iyi şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Ekim zamanında tohumların aralıklarına ve derinliklerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Çimlenme ve dik durma dönemlerinde sulanmaları önemli olmaktadır.

Diğer bir yandan havuçlarda hastalıklara rastlanabilmektedir. Bu hastalıkların en yaygını ise siyahlaşmadır. Bu hastalığın sebebi ise toprağın fazla sulanması olmaktadır.

Gübreleme olarak azot, potasyum ve fosfor verilmelidir.

Elle veya makine ile hasadı yapılabilen havucun sökümü elle yapılacaksa bir gün öncesinden sulanması gerekmektedir.

Havuç Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?



Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi haricinde ki bütün topraklarında yetiştirilen havuç üretiminin en yoğun olduğu bölge ise Ankara iline bağlı olan Beypazarı ilçesi olmaktadır. Bu bölgeden yetiştirilen havuçlar toplam yapılan üretimin %60'ını oluşturmaktadır.