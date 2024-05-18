İnanmayın böylelerine

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Psikolog Buse Aydın adıyla biri var.

Kendisini ‘cinsel terapist’ olarak tanıtıp tavsiyeler veriyormuş sosyal medyasından...

Ama kıyafetlerine dikkat edin...

Mesleğe uygun olmayacak, terapi seanslarında giyilmeyecek garip kıyafetlerle veriyor o tavsiyeleri bu hanımefendi.

Hatta sosyal medya hesaplarından diplomasını filan da paylaşmış zamanında...

Hani hep diyoruz ya bir insanda ne yoksa ondan bahseder diye... Benzer bir olay olmuş.

Meğer sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi yokmuş bu hanımefendinin.

550 bin lira ceza yemiş bu yüzden.

Yakayı ele vermiş.

Ee bu zamana kadar kandırdıkları ne olacak?

Bu kadar ceza yediyse bunun birkaç katını da kazanmıştır kesin.

Vay be!

Erkeklerin üzerine bu kadar gitmeyin

TV8’de “Demet ve Jess’le Gel Konuşalım”da denk geldim... Psikolog Yelda Başaran katıldı programa.

Yelda Kelebek’te de yazılar yazıyor.

Televizyon karşısında uzanırken söylediği bir lafıyla ayağa dikildim:

“Bir erkek telefonla tuvalete gidiyorsa kesin bir şeyler karıştırıyordur.”

Ama Yelda ne alaka...

Telefonla tuvalete giden ama hiçbir şey karıştırmayan birçok kişi tanıyorum ben.

Oyun oynarsın, mail okursun, sosyal medyada cirit atarsın, videolar izlersin...

Çok şey var yapacak.

İlla bir şey karıştırıyor, eşini, sevgilisini aldatılıyor anlamına gelmez telefonunu yanına almak.

Bu kadar da gitmeyin biz erkeklerin üstüne.

Aman be...

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Çok çirkin ama ya.

Yazmak aslında onların değirmenine su taşımak evet ama çok çirkin ya!

Bir de herkesi eleştirip sonra kendileri yapıyor ya aynısını.

Amaan ya...

Tuğba Ekinci jartiyerle çıkmış sahneye. Dayanıyorsa mideniz izleyin lütfen videoyu.

Dans desen değil, ses desen yok, kıyafet falan çok kötü.

Sahneye karışılmaz edilmez diyoruz tamam ama estetik diye de bir şey var.

Bir de bu kadar irite olma nedenim, bu hanımefendinin sık sık millete parmak sallaması...

Hatırlayın en son “bu ülkede askılı elbiseyle de metroya binmesinler” falan demişti.

Sen de o zaman sahneye çıkma bu kıyafetle, sıkma insanların tatlı canlarını, bulandırma mideleri...

Tepeden 360 derece İstanbul

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Anadolu Yakası’na tepeden bakma fırsatı buldum hafta içi... Açıkçası bilmiyordum böyle bir yer olduğunu...

300 metre yükseğe çıkıp 27 metre uzunluğundaki cam yürüyüş alanında ‘skywalk’ yapılabildiğini....





Bunların hepsini Emaar AVM’nin içerisinden çıkılan Emaar Skyview’da deneyimledim.

48’inci kattaki deneyim alanında Adalar’dan İstanbul manzarasına kadar her yeri 360 derece görebiliyorsunuz.

Üstelik çok iyi bir parti ve etkinlik alanı da orası...

Artık yolum Anadolu Yakası’na düştüğünde ‘sana bir tepeden bakayım İstanbul’ diye mırıldandığımda mutlaka uğrayacağım Emaar Skyview’a...

Erkekler korkar

Ben Affleck ile Jennifer Lopez ayrılık noktasına gelmiş diyorlar... Nedeni de Jennifer’ın fazla kontrolcü olmasıymış.

Eğer gerçekse, bu erkekleri korkutan yegane durumlardan biridir aslında.

Kontrol ürkütür erkekleri.

Kontrolsüzlük de değil aslında aradığımız...

Denge lazım bazılarımıza.

Aklı başında adamlar, ‘ben zaten aldatmam, benim gözüm zaten dışarıda değil, zaten hayatımdaki kadına, evime bağlıyım, nerede nasıl davranmam gerektiğini de biliyorum, ne gerek var baskıya’ diye düşünür.

Bu da kavga ettirir, huzursuzluk yaratır...

Sözüm size kadınlar...

Fazla baskı yapmayın erkeklere...

O çok seven adamlar bile sabun gibi kayıyor sonra.