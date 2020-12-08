Hangi Gün Ne Renk Giymeli?

Yeni bir haftaya güzel başlamak için açık tonlar



Tatil sonrası yeni bir haftaya başlama fikri, neredeyse hepimiz için adaptasyonu zor bir süreç olarak bilinçaltımıza yerleşir. Bizi pazartesi sendromundan kurtarmaya yarayan, daha çok yazın ferahlığını yansıtan açık renkleri tercih ederek, haftaya olumlu bir hisle başlayabiliriz.

Kırmızı ile pozitif kalın



Salı günleri ise kırmızıyı tercih ederek, haftaya başlarken depoladığımız pozitif düşünceleri açığa çıkarmamız mümkün.



Huzurun rengi yeşil



Çarşamba günü için, bereketin temsili olan yeşil rengi tercih etmemiz, karşımızdakilere de enerji vererek, huzurlu kalmamızı sağlar.



Turuncu ile yaratıcılığınızı konuşturun



Perşembe gününün sarı tonları, sadece giysilerde değil, aynı zamanda aksesuar seçiminde de kullanılabilir. Yaratıcılığın sembolü olan bu renk, gün boyunca zihninizin açık olmasına katkıda bulunabilir.



Sevginin rengi pembe

İçinde sevgi ve şefkat barındıran pembe rengi haftanın son iş günü olan cuma için kullanmak iyi bir fikir olabilir. Böylelikle hafta sonuna güzel duygularla başlamış olursunuz.



Ciddi duruşunuzu ön plana çıkarın



Cumartesi Satürn’ün etkisinde olduğumuz için lacivert ve siyah renkleri giymeye özen göstermeliyiz.

Turuncuyla günü selamlayın



Son olarak pazar gününü turuncularla renklendirebilir, çekici bir görünüme ulaşabilirsiniz.



