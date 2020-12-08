Hangi Gün Ne Renk Giymeli?
"Çoğumuz, renklerin hayatımıza olumlu ve olumsuz birçok etkisinin olduğuna inanırız. Peki hangi günlerde ne renk giyinmeliyiz? Teve2 ekranlarında yayınlanan Derya Baykal’la Gülümse programına konuk olan Vedik Astrolog Ebru Cinek, günümüzü aydınlatacak renkler hakkında tavsiyelerde bulundu. "
Yeni bir haftaya güzel başlamak için açık tonlar
Tatil sonrası yeni bir haftaya başlama fikri, neredeyse hepimiz için adaptasyonu zor bir süreç olarak bilinçaltımıza yerleşir. Bizi pazartesi sendromundan kurtarmaya yarayan, daha çok yazın ferahlığını yansıtan açık renkleri tercih ederek, haftaya olumlu bir hisle başlayabiliriz.
Kırmızı ile pozitif kalın
Salı günleri ise kırmızıyı tercih ederek, haftaya başlarken depoladığımız pozitif düşünceleri açığa çıkarmamız mümkün.
Huzurun rengi yeşil
Çarşamba günü için, bereketin temsili olan yeşil rengi tercih etmemiz, karşımızdakilere de enerji vererek, huzurlu kalmamızı sağlar.
Turuncu ile yaratıcılığınızı konuşturun
Perşembe gününün sarı tonları, sadece giysilerde değil, aynı zamanda aksesuar seçiminde de kullanılabilir. Yaratıcılığın sembolü olan bu renk, gün boyunca zihninizin açık olmasına katkıda bulunabilir.
Sevginin rengi pembe
İçinde sevgi ve şefkat barındıran pembe rengi haftanın son iş günü olan cuma için kullanmak iyi bir fikir olabilir. Böylelikle hafta sonuna güzel duygularla başlamış olursunuz.
Ciddi duruşunuzu ön plana çıkarın
Cumartesi Satürn’ün etkisinde olduğumuz için lacivert ve siyah renkleri giymeye özen göstermeliyiz.
Turuncuyla günü selamlayın
Son olarak pazar gününü turuncularla renklendirebilir, çekici bir görünüme ulaşabilirsiniz.