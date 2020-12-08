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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Hangi Gün Ne Renk Giymeli?
Stil Önerileri
Fotoğraf: Alamy

Hangi Gün Ne Renk Giymeli?

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Hangi Gün Ne Renk Giymeli?
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"Çoğumuz, renklerin hayatımıza olumlu ve olumsuz birçok etkisinin olduğuna inanırız. Peki hangi günlerde ne renk giyinmeliyiz? Teve2 ekranlarında yayınlanan Derya Baykal’la Gülümse programına konuk olan Vedik Astrolog Ebru Cinek, günümüzü aydınlatacak renkler hakkında tavsiyelerde bulundu. "

Yeni bir haftaya güzel başlamak için açık tonlar

Tatil sonrası yeni bir haftaya başlama fikri, neredeyse hepimiz için adaptasyonu zor bir süreç olarak bilinçaltımıza yerleşir. Bizi pazartesi sendromundan kurtarmaya yarayan, daha çok yazın ferahlığını yansıtan açık renkleri tercih ederek, haftaya olumlu bir hisle başlayabiliriz.  

Kırmızı ile pozitif kalın

Salı günleri ise kırmızıyı tercih ederek, haftaya başlarken depoladığımız pozitif düşünceleri açığa çıkarmamız mümkün.

Huzurun rengi yeşil

Çarşamba günü için, bereketin temsili olan yeşil rengi tercih etmemiz, karşımızdakilere de enerji vererek, huzurlu kalmamızı sağlar.   

Turuncu ile yaratıcılığınızı konuşturun

Perşembe gününün sarı tonları, sadece giysilerde değil, aynı zamanda aksesuar seçiminde de kullanılabilir. Yaratıcılığın sembolü olan bu renk, gün boyunca zihninizin açık olmasına katkıda bulunabilir.
Hangi Gün Ne Renk Giymeli
Sevginin rengi pembe

İçinde sevgi ve şefkat barındıran pembe rengi haftanın son iş günü olan cuma için kullanmak iyi bir fikir olabilir. Böylelikle hafta sonuna güzel duygularla başlamış olursunuz.

Ciddi duruşunuzu ön plana çıkarın

Cumartesi Satürn’ün etkisinde olduğumuz için lacivert ve siyah renkleri giymeye özen göstermeliyiz.

Turuncuyla günü selamlayın

Son olarak pazar gününü turuncularla renklendirebilir, çekici bir görünüme ulaşabilirsiniz.

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