Haftalık Burç Yorumları: 29 Mart-4 Nisan Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Haftaya ilişkiler evinizde gerçekleşecek olan Terazi burcundaki dolunay etkileri ile başlıyorsunuz. Hayatınızı objektif olarak görme şansını kaçırmayın. Güneş’in hala sizin burcunuzda olması ve doğum günü sezonunuzda hareket etmesiyle kendi yaşam enerjinizi daha fazla ortaya koyacaksınız. Önemli bir ilişkide nerede değişiklik yapmanız gerektiğini görebilirsiniz. Etkileşiminizin farkında olduktan sonra, yaşam hedeflerinize başarıyla ulaşabilmeniz için yaklaşımınızı en iyi nasıl ayarlayabilirsiniz? Kendinize bu soruyu sorun. Bazı ilişkilerinizi yeniden değerlendirme zamanı içindesiniz.

BOĞA BURCU:

Haftaya Terazi burcundaki dolunay ile başlıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Venüs ise güneş ile halen süren bir kavuşum içinde ilerliyor. Bu durum sizler için zaman zaman sanki bazı konularda engelleniyormuş gibi bir his verse de aksine sizleri ileri taşıma için gelişen olayların içine çekiyor. İş hayatınızda şaşırtıcı ve güçlü değişimler sizi mutlu edecek. Yarım kalmış işlerinizi ve daha önce niyet edip bir türlü yapamadığınız her ne varsa şimdi onları tamamlıyorsunuz.

İKİZLER BURCU:

Haftaya Terazi burcundaki dolunay etkileri ile başlıyorsunuz. İşleri yoluna koyduğunuz ve eğitim hayatınızla ilgili yeni adımlar içerisine girdiğiniz bir dönemi başlatıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün ise hafta boyunca Neptün ile sürdürdüğü kavuşum geçmiş bazı projelerinizi yeniden konuşmanız ve ele almanız gerektiğini söylüyor. Arkadaşlarınızdan aldığınız bazı olumsuz sağlık haberleri sizi kaygılandırıyor olabilir.

YENGEÇ BURCU:

Haftaya Terazi burcundaki dolunay etkileri ile başlıyorsunuz. Bu hafta dikkatinizi yükseltin. Dalgınlık ve dikkatsizlik, istenmeyen durumlara neden olmasın. Özellikle dikkat gerektiren işler yaparken dikkatinizi yükseltin. Yeni bir işe hızlı giriş yapabilirsiniz. Ortaklarınız ile ilgili İşler çok önemli olabilir. Kredi, borç ya da alacaklarınız ile ilgili konular bu hafta gündeminizde olabilir. İlişkinizde köşeye sıkıştığınız konularda yeni çözümler içerisinde olabilirsiniz.

ASLAN BURCU:

Hayatınızda önemli bir konunun zorluğunu kabullenmek ve bununla birlikte güçlenme fırsatınız olacaktır. Bu hafta sizler için en önemli konu ne zaman mücadele edip ne zaman bırakmanız gerektiğini anlamanız diyebiliriz. Bazı konularda gereğinden fazla ısrarcı olmamalısınız. İş hayatınızda yaşadığınız gelgitler bu bağlamda oldukça önemli olacak. İş ortamınızdaki yaşadığınız haksızlıklarda bu hafta haklılığınızı ispat edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU:

İlişkileri yönetmek için gereğinden fazla bir gayret göstermek durumunda kalabilirsiniz. Finansal konularınızda önemli bazı ödemeler yapmak veya artık para kazanma modellerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Çok fazla harcamalara dikkat etmelisiniz. Herhangi bir konuda çevrenizden uyarı almak ya da eleştiriye uğramak durumunda kalabilirsiniz. Bu yüzden kimsenin sınırlarını asla ihlal etmeyin. Eşinizle, aile ilişkilerinizle, ortak yürüttüğünüz işlerde yaptığınız iş birliklerinizin daha uzlaşmacı bir tavır içinde gitmesine dair daha fazla efor harcamalısınız.

TERAZİ BURCU:

Haftaya kendi burcunuzdaki dolunay etkileri ile başlıyorsunuz. İleri gitmek istiyorsunuz ama bir şey sizi geriye çekiyor gibi hissedebilirsiniz. İlişkilerle ilgili kendinizi biraz sıkışmış ve ne yapacağını bilmeyen bir hal içerisindeymiş gibi görebilirsiniz. Bu durumun geçici olduğunu ve ilişkiler konusunda yaşadığınız manipülasyonların aslında sizin kendi eksikliklerinizi görmeniz için bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz.

AKREP BURCU:

Uzun süredir finansal ya da hukuksal konularda vereceğiniz veya alamadığınız kararları alıyor olabilirsiniz. Çalışma hayatınızda terfi ya da yer değişikliği gibi konular söz konusu olabilir. Özellikle bu hafta dedikodu içeren konuşmalar ya da partneriniz ile ilgili bazı manipülatif duyumlarla başa çıkmak durumunda kalabilirsiniz. Eş ya da partnerinizdeki uzaklık dikkatinizi çekiyor olabilir. Şu sıralar bir mesafe içinde olabilirsiniz.

YAY BURCU:

Hayatınızda belki ilk kez bu hafta her şeyi yalnız yapmak zorunda olduğunuzu veya gerçekten bazı konularda tek başınıza mücadele ettiğiniz gözlemleyebilirsiniz. Bu his sizi biraz agresif ve çevrenize karşı sert sözler sarf etmenize sebebiyet verebilir. İçinizdeki bir yerlerde sanki hiç kimseye tahammülünüz yokmuş gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden bu duygularınızı iyi frenlemeli ve daha mantıklı tavırlar içerisinde olmalısınız. Bu hafta içinde herhangi bir arkadaşınıza ya da aile bireylerinden birine sizlere getirmiş olduğu bir eleştiriyi çok fazla önemsememeli ve bir savunma durumuna geçmemelisiniz.

OĞLAK BURCU:

Haftaya Terazi burcundaki güçlü dolunay etkileri ile başlıyorsunuz. Mesleki konularda önemli bir gelişme içerisine girebilirsiniz. Hayatınızda çok önemli bir başlangıç söz konusu olabilir. Bedensel sağlığınız ve dış görüntünüzle bu hafta her zamankinden daha fazla ilgileniyorsunuz. Hedeflerinize ilerlerken bazı kaygıların içerisinde olabilirsiniz. İş ya da projeleriniz gibi konularda çalışma arkadaşlarınız ya da iş birliği içinde olduğunuz insanlarla diyaloglarınızda çok nazik davranmalısınız.

KOVA BURCU:

Parasal konularla ilgili bazı netlikler kazanmak isteyebilirsiniz. Yeni bir işe giriş yapıyorsanız bu hafta, daha temkinli olmalısınız. Kendinizi kontrolden çıkmış gibi hissedebilir ve ne yöne gideceğinizi kestiremiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ekonomik koşullarımızın belli bir dengeye ulaşmasını arzu etmeniz ve iş ortamınız da bazı değişimlerin olması gibi konular bu hafta hızlıca hayatınıza dahil olabilir. Özellikle ilişkilerle ilgili konularda ne yapacağınızı bilememek ve bu alanla ilgili durumları yönetmek isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU:

İş hayatınızdaki yenilikler ile haftaya sıkı başladığınızı söyleyebiliriz. Taşınma ya da yer değişimi gibi konular hayatınıza hızlıca gelebilir. Eşinizin ailesi ya da ortaklı ilişkilerinizde bazı sınırlar çizme fikrine gidebilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz bazı iletişimsel bozukluklara dikkat etmelisiniz. Eski bir ilişkiniz yeniden hayatınıza giriş yapabilir ve bu konuda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz.