Evde Konserler Devam Ediyor

Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serinin 27 Mart tarihindeki konuğu Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek olacak. 1 Nisan akşamı yine saat 21.30’da bu kez Gökhan Türkmen yayında olacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek. 3 Nisan’da rock müziğin yükselen ismi The Ringo Jets, 8 Nisan tarihinde ise Eda Baba olacak.

Kalben; Aman evde kendinizi bırakmayın

Canlı konserler serisinin son konuğu ise Kalben oldu. Klasikleşen şarkılarının yanı sıra Kalp Hanım isimli albümüne ait şarkıları da seslendiren Kalben, “Aman evde kendinizi bırakmayın. Süslenin püslenin. Sizin için bu elbiseyi giydim. Siz de giyinin ve ben söylerken oturduğunuz yerden sallanın” dedi.