Ev Dekorasyonunda Farklılıklar Yaratmanın Etkili Yolları

Duvar kağıdı

Duvar kağıtlarına demode gözüyle bakmayın! Eskiden evin tüm duvarlarında kullanılan kağıtlar, şimdi eve hoş bir hava katmak için dekor olarak kullanılıyor. Tek bir duvarda kullanılan kağıtlar, eve oldukça hoş ve modern bir hava katıyor. Duvar renginize ve mobilyalarınıza uygun seçeceğiniz duvar kağıdı ile evinizin göze çarpan duvarını kaplayabilir, başka bir hava katabilirsiniz.

Hasır parçalar

Hasır ve rattan parçalar son dönemlerin en gözde dekorasyon ürünlerinde neredeyse liste başında. Hasır sepetler, rattan tepsiler, mumluklar ve kilimler eve sıcak, salaş ve bir o kadar da modern bir görünüm kazandırıyor.

Aynalar

Rattan ve hasır detayları artık aynalarda da kullanılıyor. Evinize daha ferah bir hava katmak için modern tasarımlı bir aynayı duvarınıza asabilir, dilerseniz bir boy aynası alıp evinizin köşesinde konumlandırabilirsiniz.

Orta sehpa

Orta sehpalar hem hoş bir dekor eşyası hem de oldukça kullanışlı parçalardır. Orta sehpanızın üzerini mumlar, dergiler ve minik bitkilerle süsleyebilirsiniz.

Tablo

Özellikle soyut formda yapılmış tablolar eve inanılmaz hoş bir hava katıyor. Boş duvarlarınızı tablo ve panolar ile süsleyebilirsiniz.

Canlı çiçekler

Bitkiler eve yaşam ve enerji verir. Evinizde bir bitki köşesi oluşturabilir, birkaç tane büyük boy bitki ile yaşam alanınıza ferah bir hava katabilirsiniz. Bitkiler hem kafanızı meşgul edecek hem de dekorasyona yardımcı olacak!