En iyi Melis Babadağ filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Melis Babadağ, 17 Ocak 1984 tarihinde dünyaya gelmiş olan oldukça başarılı bir oyuncudur. Adana doğumlu olan oyuncunun birçok başarılı projesi olmuştur. Özellikle 2011 yapımı olan Pis Yedili adlı gençlik dizisi ile adını duyurmayı başarmıştır. Daha sonraki yıllarda birçok projede yer alarak oyunculukta ilerlemiştir.

En iyi Melis Babadağ Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Beni Unutma

İncir Reçeli

Oğlan Bizim Kız Bizim

Elimiz Mahkum

Aykut Enişte

Beni Unutma

Beni Unutma adlı film oldukça güzel bir hikayeye sahiptir. Sinan ve Olcay aşka karşı inançlarını kaybetmiş olan iki kişidir. Bazı nedenlerden dolayı Olcay sevgilisinden, Sinan ise nişanlısından ayrılır. Daha sonra ise Sinan ve Olcay yaklaşmaya başlar. Ancak bu durum yeni bir hikayenin başlamasına yol açacaktır. Çünkü ikilinin arasındaki ilişkiye karşı olanlar vardır.

2011 yapımı olan filmde Melis Babadağ, Mert Fırat, Açelya Devrim Yılhan ve Kenan Ece rol almıştır.

İncir Reçeli

Filmde Metin 30’lu yaşlarda olan ve skeç yazarak hayatını kazanan birisidir. İşinde başarısız olduğu bir gün barda Duygu ile karşılaşır. Bu karşılaşma yeni bir masalın başlangıcı olacaktır. Fimdeki Duygu karakterine Melis Babadağ hayat vermiştir.

İncir Reçeli, 2009 yılında yayınlanmış olan bir aşk filmidir. Filmde Melis Babadağ, Serkan Kaya, Aytaç Ağırlar ve Timur Ölkebaş oynamıştır.

Oğlan Bizim Kız Bizim

2016 yapımı olan film romantik-komedi türünde oldukça iyi bir yerli filmdir. Filmde Emre ve Zeynep arasındaki sıcak bir hikaye anlatılmaktadır. Emre, oto tamirci olarak çalışan birisidir. Zeynep ise düğün organizatörü olarak geçimini sağlamaktadır. İkisi de çekilişten tatil kazanarak Antalya'ya giderler. Yanlarında ise birer arkadaşları vardır. Tabi bu ikili hiç ummadıkları komik ve aşk dolu bir macera yaşayacaklardır.

Filmde Melis Babadağ'ın yanı sıra Aras Aydın, Bâlâ Atabek, Emrah Sahan ve Ferhat Polat rol almıştır. Gösterim yılı ise 2016 tarihidir.

Elimiz Mahkum

2017 yılında gösterilen filmde Melis Babadağ başrolde yer almıştır. Ayrıca filmde İlker Kızmaz, Ezgi Tombul, Hakan Salınmış ve Ferdi Sancar rol almıştır. Filmin yönetmen koltuğunda Özer Kızıltan oturmuştur. Son derece komik olayların yaşandığı filmde hikaye oldukça heyecanlı bir şekilde ilerlemektedir.

Orhan, bir sabah kalktığında cinayet zanlısı olduğunu öğrenir. Bu durum Orhan'ın büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden olacaktır. Orhan'ın yanında ise Nil adında bir kadın vardır. Olayları çözmek için Orhan ve Nil işbirliği yapmak zorunda kalacaklar.

Aykut Enişte

Son yılların başarılı komedi oyuncularından olan Cem Gelinoğlu oldukça komik bir film ile izleyicinin karşına çıkmıştır. 2019 yapımı olan filmde baştan sona kahkaha tufanı yer almaktadır. Bunun yanında Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ filmde oldukça başarılı bir performans ortaya koymuşlardır. Kimsesiz olan Aykut, kendi halinde yaşayan bir adamdır. Evlilik hazırlıkları yaparken başına olmadık bir iş gelir. Bütün parasını kaybeden Aykut başına olmadık işler açacaktır. Çünkü Aykut'u damat olarak görmek isteyen iki aile vardır. Bakalım Aykut hangi aileye damat olarak gidecektir.

Aykut Enişte filminde Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ ve Ege Kökenli başrollerde yer almışlardır. Filmin yönetmenliğini ise Onur Bilgetay yapmıştır. Melis Babadağ'ın mutlaka izlenmesi gereken filmlerinden birisidir.