En iyi Mario Casas filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Mario Casas genel olarak filmlerinde seçici davranmaktadır. Bundan dolayı başarılı olacağı yapımları daha çok tercih etmektedir. Yani Mario Casas'ın filmleri son derece ilgi çekici olmaktadır. Oynadığı her filmde etkileyici bir senaryo olduğu dikkat çekmektedir. Mario Casas'ın başrolde olduğu birçok film bulunmaktadır. 1986 doğumlu İspanyol aktörün oldukça başarılı bir kariyeri vardır.

En iyi Mario Casas Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Aşka Yükseliş

Sensiz Olmaz

Şantaj

Adios

Instinto

Paramedik

Cross The Line

Aşka Yükseliş

İyi bir romantik film olan Aşka Yükseliş yapımında oldukça başarılı oyunculuklar bulunmaktadır. Özellikle Mario Casas bu filmde çok iyi bir performans ortaya koymaktadır. Filmde iki farklı hayata sahip olan Hugo ve Babi'nin hikayesi anlatılmaktadır.

Filmde Mario Casas, Maria Valvarde ve Marina Salas başrol oyuncuları arasında yer almaktadır. Filim 2010 yılında vizyona girmiştir.

Sensiz Olmaz

2012 yapımı olan bu film romantik - dram türünde iyi bir örnektir. Ayrıca bu film Aşka Yükseliş filminin devamı niteliğindedir. Zaman atlaması ile devam eden serinin oldukça başarılı olduğu söylenebilir.

Bu romantik - dram filminde Mario Casas, Maria Valvarde, Clara Lago ve Marina Salas rol almaktadır.

Şantaj

Mario Casas'ın rol aldığı bu yapım bir dizidir. İlk sezonu 2020'de yayınlanan dizinin yeni sezonu halen devam etmektedir. Dizide kasten işlemediği bir cinayet yüzünden hayatı karışan bir adamın hikayesi anlatılmaktadır.

Şantaj adlı yapımda Mario Casas, Aura Garrido, Juanna Acosta ve Martina Gusman gibi isimler bulunmaktadır.

Adios

Bir dolandırıcı olan Juan, hapishaneden izinli olarak çıkar ve kızının doğum gününe katılır. Juan'ın kardeşi Chico ve amcası Andre'de davetsiz olarak bu doğum gününe katılırlar. Juan'dan hapishaneye döndüğünde içeriye uyuşturucu sokmasını isterler. Ancak o bunu kabul etmez. Bunun sonucunda Juan araba ile giderken kaza yapar ve kızı ölür. Bunun bir kaza olmadığını anlaması uzun sürmeyecektir.

Filmde Mario Casas, Ruth Diaz, Paulina Fenoy ve Vicente Romero gibi isimler rol almaktadır. Filmin gösterim tarihi ise 2019'dur.

Instinto

2019 yapımı olan dizi erotik gizem türünde bir yapımdır. Başarılı bir iş adamı olan Marco birçok sorundan kurtulmak için psikoloğa gitmektedir. Duygusal anlamda içe dönük olan Marco için tek kurtuluş üyelerin rahatça cinsellik yaşadığı bir kulübe gitmektir. Bunu söyleyen kişi ise Marco'nun psikoloğudur.

Instinto adlı yapımda Mario Casas, Oscar Casas ve Silvia Alonso gibi oyuncular bulunmaktadır.

Paramedik

Gerilim ve dram türündeki bu yapım büyük ses getirmiştir. Ambulansta sağlık görevlisi olarak çalışan Angel, trajik bir kaza geçirir. Bu kaza hayatında birçok şeyi değiştirecektir. Ayrıca Angele eşinin kendini aldattığı düşüncesine sahiptir. Filmin türü gerilim ve dramdır.

Başrollerinde Mario Casas, Deborah François, Linda Morselli ve Pol Momen gibi isimlerin yer aldığı yapım 2020 yılında vizyona girmiştir.

Cross The Line

Gerilim ve dram türündeki yapımda yönetmen koltuğunda David Victori oturmaktadır. İyi huylu bir adam beklenmedik bir yüzleşme yapmak zorunda kalacaktır. Bu ölümcül yüzleşme yeni bir hikayenin başlamasına yol açacaktır.

2020 yılında gösterilen filmde Mario Casas, Milena Smit, Elisabeth Larena ve Fernando Valdivieso gibi oyuncular rol almıştır.