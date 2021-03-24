Dut Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Dut Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Dut ağacı oldukça uzun ömürlü olan ağaç türleri arasındadır. Dolayısıyla bir dut ağacı uzun yıllar meyve verebilir.

Dut Ağacı Nedir? Dut Ağacı Hakkında Bilgi

Dut ağacı Moracae familyasına mensup olan bir ağaç türüdür. Çiçekli bitkilerden bir tanesidir. Dut meyvesini verir. Dut ağacının birçok türü vardır. Bundan dolayı dut ağacı sürekli olarak yetiştirilmektedir. Dut ağacı daha çok ılıman iklimine mensup olan ülkelerde yetişmektedir. Üç farklı şekilde meyve verir. Bunlar ak dut, karadut ve kırmızı duttur. Ülkemizde de dut ticareti oldukça yaygındır. En çok tüketilen ağaç meyvelerinden biri olup dut meyvesi birçok sektörde de kullanılmaktadır.

Dut Ağacı Latince İsmi

Dut ağacının Latince ismi Morus'dur.

Dut Ağacı Özellikleri

- Dut ağacı ılıman iklim koşullarına uygun bir ağaçtır.

- Dut ağacı nemli toprakta daha iyi yetişmektedir.

- Karadut, akdut ve kırmızı dut olmak üzere üç tane meyve vermektedir.

- Dut ağacının meyvesi pek çok alanda kullanılmaktadır.

- Dut ağacının meyvesi oldukça yapışkanlı olup, bir ağaçta birden fazla dut türü ortaya çıkabilmektedir.

Dut Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Dut ağacı genellikle kış aylarında dikilmeye başlanır. Özellikle kasım ayının 1. ve 2. haftasında dut ağacı dikilir ve büyümeye başlanır. Kış aylarında da dikim mümkün olmaktadır.

Dut Ağacı Nerede Yetişir?

Dut ağacı ülkemizin mevsimine en uygun olan ağaçtır. Bundan dolayı ülkemizin hemen hemen her yerinde dut ağacına rastlamak mümkündür. Ülkemizde dut ağacının bütün türleri görülmektedir. Özellikle Kuzey yarım kürede de yetişen dut ağaçları geniş bir popülasyona yayılmıştır. Dut ağacı Türkiye'de yaklaşık olarak 5 milyon olduğu düşünülmektedir. Türkiye'de dut üretiminin en yaygın olduğu yerler arasında Malatya ve Ankara gelmektedir.

Dut ağacının ana vatanı ise Çin olarak kabul edilmektedir. Çin'de dut ağaçlarına yer yer rastlamak mümkündür.

Dut Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Dut ağacı nemli toprağı ve ılıman iklimi seven bir ağaç türüdür. Bundan dolayı dut ağacını yetiştirmek için öncelikle iyi bir toprak seçimi yapmak durumundasınız. Yetiştirilirken nemli bir toprak tercih edilmemesi durumunda dut ağacı meyve vermez. Dolayısıyla dut ağacının toprak seçimini dikkat etmek gerekir. Özellikle bu ağaç fazla su da istemez. Bundan dolayı susuzluğa karşı oldukça dayanıklıdır.

Dut Ağacı Yaprak Döker mi?

Dut ağacı yaprak döker. Özellikle sonbahar aylarında dut ağacı aynı zamanda yapraklarını döktüğü gibi meyvelerini de dökmeye başlar.

Dut Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Dut ağacının sürekli olarak toprağını kontrol etmeniz gerekiyor. Toprağı eğer nemli değilse toprağı nemlendirmeniz önem teşkil eder. Susuzluğa karşı dut ağacı oldukça dayanıklıdır. Bundan dolayı dut ağacına uygun bir sulama yöntemi belirlemek gerekiyor. Dut ağacından yeterli derecede verim almak için sulama bu konuda önem teşkil eder. Eğer fazla su vermeniz durumunda dut ağacından yeterli derecede verim alınmaması icap eder. Bundan dolayı uygun bir sulama yöntemi belirlenmelidir.

Dut Ağacı Faydaları Nelerdir?

- Dut ağacı ateşi düşürür. Özellikle yüksek ateş şikayeti olan kişilerde bir miktar dut yaprağı tüketmesi önerilir. Bu şekilde ateş düşer.

- Kan şekerini dengelemektedir. Özellikle toplumda sürekli olarak bir kan şekeri yüksekliği şikayeti yaşanabilmektedir. Bundan dolayı yine dut ağacı yaprağı kan şekerine iyi geldiği bilinmektedir.

Dut Ağacı Hastalıkları Neler?

Armillaria: Dut ağacının hastalıklarından bir tanesidir. Bu hastalıkta dut ağacının köklerinde çürümeler meydana gelmektedir. Kök kanseri olarak da bilinir.

Dut Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Dut Ağacı Kullanım Alanları

Dut ağacı özellikle gıda sektöründe kullanılmaktadır. Dut ağacı yaprakları da hastalıklar için kullanılır. Dut meyvesi özellikle pekmez yapımında yoğun olarak tercih edilir.