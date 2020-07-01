Düşük Karbonhidrat Diyeti Nasıl Yapılır?

Uzmanlar tarafından kadınların günlük kalori ihtiyacının 1800-2000, erkeklerin ise 2200-2400 aralığında olduğu söyleniyor. Bu standart bir aralık, tabii ki fiziksel aktivitelerinize, yaptığınız spora göre bu aralık değişebiliyor. Fakat değişmeyen tek şey, günlük aldığınız kalorinin harcadığınız kaloriden az olması durumunda kilo vermeye başlayabildiğiniz.

Düşük karbonhidrat diyeti nedir?

İşte bunun en hızlı ve etkili yolu düşük karbonhidrat diyetidir. Düşük karbonhidrat diyeti genel olarak; ekmek, tahıl, makarna, rafine şeker ve işlenmiş tüm gıdaların asla tüketilmediği bir diyettir. Bu diyetin amacı vücudun karbonhidrat harici enerji kaynaklarına yönelmesini sağlayıp yağ yakımına odaklamaktır.

Bu diyet genel olarak doyuruculuğu proteinlerden alır. Düşük karbonhidrat diyetini uygulamak için öncelikle rafine şekeri ve işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarın. Ardından tabii ki yüksek karbonhidratları çıkarın. Ekmek, makarna, patates, meyve...

Düşük karbonhidrat diyetinde tüketilebilecek besinler

Kabak, karnabahar, brokoli, kereviz, mantar, salatalık, ıspanak, dolmalık biberler, yeşil soğan, turp, lahana, brüksel lahanası, şalgam, karahindiba, yeşil fasulye, patlıcan, bamya, kıvırcık salata, biftek, pirzola, tavuk, hindi, balık, ton balığı, ciğer ve diğer iç organlar, karides, ıstakoz, yengeç...

Düşük karbonhidrat diyetinde yenmemesi gereken besinler

İçinde şeker olan her şey, baklagiller, her türlü tahıl ürünü, süt ürünleri, tatlı, ekmek, patates, makarna, havuç, kuru fasulye, bezelye, pancar, soğan, mısır gevreği, mısır, nişastalı sebzeler, patates cipsi, mısır cipsi, reçel, fındık, meyve, hazır salata sosları...

Paketli diyet ürünlerden de uzak durmalısınız. Bu tarz diyet ürünlerde yağ miktarı azaltılır fakat lezzetini koruması için karbonhidrat eklenir. Bu nedenle diyet ürünler normal besinlerden çok daha fazla karbonhidrat içerir.

Düşük karbonhidrat diyetinin faydaları

Nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Araştırmalar Alzheimer ve Parkinson başta olmak üzere birçok nörolojik hastalıkta düşük karbonhidrat diyetinin hastalığın ilerleyişini yavaşlattığını hatta tedaviye destek olduğunu gösteriyor.

Düşük karbonhidrat diyeti insülin direnci yada tip-2 diyabete sahip bireyler için tedavi edicidir.

Düşük karbonhidrat diyeti, diğer yüksek karbonhidratlı diyetlere göre daha hızlı kilo vermeye yardımcı olur.

Kalp damar hastalığı riski oluşturan LDL,trigliserit ve tansiyon yüksekliği, HDL düşüklüğü, karın bölgesindeki yağlanmanın azaltılmasına yardım eder.

Polikistik over sendromu olan kadınlarda düşük karbonhidrat diyeti yapmak hormon bozukluğu, sivilce ve aşırı kilo problemlerinin çözümüne yardım eder.

Migren ataklarının azalmasını sağlar.

Epilepsi hastalarında nöbet sıklığını azaltır.

Reflü şikayetinin rahatlamasına yardım eder.

Öte yandan her diyette olduğu gibi bu diyeti de uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız.