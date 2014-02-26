Dar Alanlara Pratik Çözümler

Sığmama problemi, ev ne kadar büyük olursa olsun pek çoğumuzun yaşadığı bir gerçek. Bu sığmayan eşyaların bir kısmından kurtulmayı başaramıyorsanız varolan eşyalarla dar alanı nasıl verimli hale getirebileceğinize bir bakalım.

- Mobilyaları hareketlendirerek aynı birim ile farklı alanlarda farklı ihtiyaçları karşılayabilirsiniz.

- Pencere altlarında ve kapı üstlerinde raf veya dolap imkanı yaratabilirsiniz.

- Sürgülü kapıları tercih edebilirsiniz. - Gömme dolapları mimari detaylarla birleştirerek bütünlük yaratabilirsiniz.

- Renkleri doğru kullanmak ve etkilerinden faydalanmak çok önemlidir, bu konuda muhakkak bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Sadece ‘açık renkler büyük gösterir’ kuralı ile sınırlı kalmak yeterli değildir. - Koltuk kolları çok yer kaplar mümkünse seçiminizi bunu bertaraf edecek şekilde yapın.

- Işığı tüm alana yaymak için eşyalarınızda reflektif malzemeler kullanın, ışıklandırılarak aydınlatılmaya ihtiyacı olan her yere ayna koyabilirsiniz.

- Alçak mobilyaları tercih edebilirsiniz.

- Küçük mekanları transparan ayırıcılar ile bölmek hem ayrı bölümler oluşturur, hem de genel ışığı ve bütünlüğü bölmez.

- Mekanın büyük algılanması için seçilen yer, duvar ve mobilya döşemesinin küçük ebatlı ve küçük desenli olmasına dikkat edin.