Covid-19 Sonrası Bahar Yorgunluğuna Dikkat!

Uzmanlar Covid-19 nedeniyle evde hareketsiz kalınması ve bahar aylarının gelmesiyle beraber birçok kişide halsizlik, yorgunluk, kaygı, asabiyet, dikkatsizlik ve uyku düzensizlikleri gibi şikayetlerin baş gösterdiğine dikkat çekiyor. Bu aylarda insan metabolizmasında oluşan bazı değişiklikler yorgunluğu da beraberinde getiriyor ve önlem alınmadığı takdirde bu yorgunluk kronikleşebiliyor.

Psikiyatri öyküsü olanlarda daha çok görülür

Bahar yaklaştıkça, doğa değişmeye başladıkça pek çok insanda halsizlik, yorgunluk, sürekli uyku hali, dikkat eksikliği, sinirlilik hali görülebiliyor. Kişi kendini halsiz, keyifsiz, bitkin hisseder. Bu durum hemen her kişinin mevsim dönüşlerinde hissettiği bir takım ruhsal ve bedensel belirtilere verilen isimdir. Kısacası metabolizma değişen havaya ayak uyduramaz.

Kişilerin ruhsal yanları onların olaylara farklı tepkiler vermesine neden olur. Örneğin; kişiler güneşli havada aşırı heyecanlı, mutlu hissederken, soğuk havada ise aşırı mutsuz hissedebilir. Özellikle psikiyatri hastalığı öyküsü olan kişilerde bu durum daha belirgin olabilir. Ancak kişi iyi sorgulanmalı çünkü bu şikayetler ciddi hastalıkların belirtisi olup karıştırılabilir. Bu sebeple birkaç haftadan uzun süren şikayetleri dikkate alınmalıdır ve mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Paketli gıdalardan uzak durun

Paket gıdalar yerine taze meyve-sebze tüketilmesine özen gösterilmeli. Eksik vitaminlerin tespit edilmesi yerine konulması önem arz etmektedir. Semptomların hafiflemesine neden olmaktadır. Kısa kısa sık sık dinlenme olanakları oluşturulmalı, çalışma ortamının havalandırılması ve sıcaklığı doğru ayarlanmalıdır. Kişi kendine uygun stres azaltacak aktiviteler oluşturmalıdır.