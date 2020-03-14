Çocuklar Bu Tatilde Yavru Aslanlar, Leopar ve Jaguarlarla Oynuyor!

Aslan, Kaplan, Leopar ve Jaguarla muhteşem bir gün geçirmek isterseniz, indirimli biletlerinizi buradan alabilirsiniz.

Türkiye’nin ve çevre ülkelerin ilk büyük kedi parkı olan Aslan Park’ta heyecan verici dakikalar sizi bekliyor. Viaport Marina’da açılan Aslan Park, 8 dönüm alan üzerinde kuruldu. Büyük kedilerin türlerine göre farklı üniteler barındıran Aslan Park, ekranlarda gördüğünüz hayvanları çok yakından görme ve onları daha iyi tanıma fırsatı sunuyor.

Aslan Park, doğal yaşam ortamlarında yaşayamayan ve yaşayamayacak olan hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Aslan Park’taki tüm türler Avrupa’daki parklardan getiriliyor ve burada onlara, yaşadıkları parklardan daha iyi olanaklar sağlanması hedeﬂeniyor.

Bu bir ilandır.

Aslan Park; sizin büyük kedileri yakından görmeniz için özel olarak dizayn edildi. Büyük kediler, burada tel kafeslerin içerisinde değil, ferah cam odalarda yaşıyor. Böylelikle hem onlar daha rahat bir hayat sürüyor hem de siz bu hayatı çok daha net görebiliyorsunuz. Bu muhteşem deneyimi indirimli biletlerinizle yaşamak isterseniz, buraya tıklamanız yeterli.

Aslan Park’ta ayrıca; çocuklara hayvan sevgisi aşılayabilmek ve hayvanların dünyasını daha iyi anlatabilmek için, parkta yaşayan yavruları belli yaşa gelene kadar sevebilir, onları ellerinizle besleyebilirsiniz.

Bu tatilde birbirinden güzel aktivitelerle, ailecek muhteşem bir gün geçirmek için Tuzla Viaport Marina’daki eğlence dünyasına muhakkak uğrayın. Bu büyülü dünyayı size özel indirimlerle görme imkânını kaçırmamak için tıklayın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.