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GeriEtkinlik Rehberi Çocuklar Bu Tatilde Yavru Aslanlar, Leopar ve Jaguarlarla Oynuyor!
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Çocuklar Bu Tatilde Yavru Aslanlar, Leopar ve Jaguarlarla Oynuyor!
Etkinlik Rehberi

Çocuklar Bu Tatilde Yavru Aslanlar, Leopar ve Jaguarlarla Oynuyor!

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Çocuklar Bu Tatilde Yavru Aslanlar, Leopar ve Jaguarlarla Oynuyor!
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"İstanbul’da tatili fırsat bilip nefes kesici bir aktivite arayışındaysanız; aileniz ve sevdiklerinizle birlikte Tuzla Viaport Marina’ya davetlisiniz."

Aslan, Kaplan, Leopar ve Jaguarla muhteşem bir gün geçirmek isterseniz, indirimli biletlerinizi buradan alabilirsiniz. 

Türkiye’nin ve çevre ülkelerin ilk büyük kedi parkı olan Aslan Park’ta heyecan verici dakikalar sizi bekliyor. Viaport Marina’da açılan Aslan Park, 8 dönüm alan üzerinde kuruldu. Büyük kedilerin türlerine göre farklı üniteler barındıran Aslan Park, ekranlarda gördüğünüz hayvanları çok yakından görme ve onları daha iyi tanıma fırsatı sunuyor.

Çocuklar Bu Tatilde Yavru Aslanlar, Leopar ve Jaguarlarla Oynuyor

Aslan Park, doğal yaşam ortamlarında yaşayamayan ve yaşayamayacak olan hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Aslan Park’taki tüm türler Avrupa’daki parklardan getiriliyor ve burada onlara, yaşadıkları parklardan daha iyi olanaklar sağlanması hedeﬂeniyor.

Bu bir ilandır.

Çocuklar Bu Tatilde Yavru Aslanlar, Leopar ve Jaguarlarla Oynuyor

Aslan Park; sizin büyük kedileri yakından görmeniz için özel olarak dizayn edildi. Büyük kediler, burada tel kafeslerin içerisinde değil, ferah cam odalarda yaşıyor. Böylelikle hem onlar daha rahat bir hayat sürüyor hem de siz bu hayatı çok daha net görebiliyorsunuz. Bu muhteşem deneyimi indirimli biletlerinizle yaşamak isterseniz, buraya tıklamanız yeterli. 

Aslan Park’ta ayrıca; çocuklara hayvan sevgisi aşılayabilmek ve hayvanların dünyasını daha iyi anlatabilmek için, parkta yaşayan yavruları belli yaşa gelene kadar sevebilir, onları ellerinizle besleyebilirsiniz.  

Çocuklar Bu Tatilde Yavru Aslanlar, Leopar ve Jaguarlarla Oynuyor

Bu tatilde birbirinden güzel aktivitelerle, ailecek muhteşem bir gün geçirmek için Tuzla Viaport Marina’daki eğlence dünyasına muhakkak uğrayın. Bu büyülü dünyayı size özel indirimlerle görme imkânını kaçırmamak için tıklayın. 

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır. 

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