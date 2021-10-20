Burlumbuş otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Burlumbuş otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Burlumbuş otu çok kişi tarafından duyulmamış olsa da çok sayıda yararı olduğu bilinmektedir. Otun faydalı olduğu duyuldukça insanlar bu ota daha çok yönelmektedir. Kolay bir kullanımı olan burlumbuş otunu herkesin mutlaka denemesi gerekmektedir.

Burlumbuş Otu Nedir?

Burlumbuş otu, alternatif tıp için kullanılan oldukça şifalı bir bitkidir. Bu bitki ile birçok hastalık için şifa arandığı görülmektedir. Ağrı kesici görevinde kullanılan otun kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Burlumbuş otunu düzenli olarak kullanan kişilere olumlu katkılar görülmektedir.

Burlumbuş Otu Ne İşe Yarar?

Burlumbuş otu, hastalıklara karşı şifalı gelmesi için kullanılmaktadır. İnsanların inancına göre bu otu kullanan kişiler kısa süre içerisinde şifa bulmaktadırlar. İnsan sağlığının her aşaması için bu ottan yararlanılmaktadır. Bu yüzden Burlumbuş otunun çok işe yaradığı bilinmektedir. Faydalı bir bitki arayanlar için burlumbuş otu çok isabetli bit tercih olmaktadır. Özellikle ağrılı bölgeler için bu ottan faydalanabilirsiniz.

Burlumbuş Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Burlumbuş otu en çok İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yetişmektedir. Bu bölgelerde bulunan iklimin burlumbuş otu için çok faydalı olduğu görülmektedir. Bu yüzden bu bölgelerde burlumbuş otuna sıkça rastlanılır. Ülkemizde Karaman'ın birçok köyünde bu otun toplandığı bilinmektedir. Yaygın olarak dağlık bölgelerde bu ota rastlanılmaktadır.

Burlumbuş Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Burlumbuş otu, ocak ayı gibi filizlenmeye başlamaktadır. Bu otun kış mevsiminde olduğu bilinmektedir. Filizlenen burlumbuş otu düzenli olarak toplanmaktadır. Bu otu yetiştirmek kolay değildir. Çünkü burlumbuş otu genel olarak kendiliğinden çıkmaktadır. Dağlık alanlarda bulunan bu otun toplandıktan sonra piyasaya sunulduğu görülmektedir.

Burlumbuş Otu Nasıl Kullanılır? Burlumbuş Otunun Kullanımı

Burlumbuş otu baharat olarak da kullanılmaktadır. Yani bu otu çiğ olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bulumbuş otunun yapraklarında jel bulunmaktadır. Bu jeli de ağrılı olan eklem yerlerine masaj yaparak sürebilirsiniz. Diğer bir yöntem ise burlumbuş otunu yemek ve salatalarda kullanmaktır. Birçok insan bu otu yaygın bir şekilde kullanmaktadır.

Burlumbuş Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Burlumbuş otu sağladığı faydalar ile son zamanlarda çok ilgi çekmektedir. Bu ilginin nedeni ise otun eşsiz faydaları olarak bilinmektedir. Özellikle eklem ağrıları için bu ottan faydalanabilirsiniz.

- Eklem ağrılarına iyi gelir,

- Kireçlenmeye iyi gelir,

- Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır,

- Cildi besler,

- Kemik rahatsızlıklarına faydası vardır.

Burlumbuş Otunun Zararları Var mıdır?

Burlumbuş otu doğal otlardan birisidir. Bu yüzden bu oyun belirgin bir zararı bulunmamaktadır. Tabi otu kullanırken ölçüyü kaçırmamak ve gerektiği kadar kullanmak gerekmektedir. Bu faydalı otu jel şeklinde kullanacağınız zaman ağrılı bölgeye masaj yaparak sürmeniz gerekir. Bu şekilde çok yararlı olmaktadır. Bir süre sonra ağrılı bölgenin iyi olduğunu göreceksiniz.

Burlumbuş otu çiğ şekildede kullanıldığı için zararı pek yoktur. Günlük olarak bu otu güven içerisinde kullanabilirsiniz. Eğer beklenmeyen bir etki görürseniz otu kullanmayı bırakabilirsiniz.

Burlumbuş Otu Nerede Satılır?

Burlumbuş otunu internet üzerinden rahatlıkla satın alabilirsiniz. Birçok internet sitesi bu otun satışını güvenilir bir şekilde yapmaktadır. Ayrıca bu otu satan aktarlarda bulunmaktadır. İsteyen kişilerde bu otun yetiştiği bölgelere giderek direk elden de satın alabilir.