Bıttım Sabunu faydaları nelerdir ve neye iyi gelir? Bıttım Sabununun yüze, cilde, beyaz ve siyah saça faydaları

Menengiç yağından sağlanan bıttım sabunu; yüze, saça ve cilde oldukça faydalıdır. Siirt'te yetişen bıttımdan sağlanan bıttım sabunu, saç dökülmesini önler. Bıttım sabunu; kepek oluşumunu önler. Bununla beraber mantar, egzama, ergenlik sivilcelerine, bedendeki tahrişe ve yaraya karşı çok etkilidir.

Bıttım Sabunu Faydaları Nelerdir?

Bıttım sabunu, hem saç hem de cilt sağlığı adına kullanımı oldukça yaygın bir sabundur. Bıttım sabunu yararları ise;

- Bıttım sabunu; kepek oluşmasını önler.

- Bıttım sabunu antiseptik özelliklere sahiptir.

- Bıttım sabununun saçların beyazlamasını en aza indirgediği konusunda görüşler bulunmaktadır. Beyazlamayı önleyen, hafif beyazlayan saçları da siyahlaştıran bir sabun olduğu belirtilmektedir. Devamlı ve sık şekilde kullanılması tavsiye edilmektedir.

- Bıttım sabunu; cilde peeling etkisi yapmaktadır. Bıttım sabunu kullanarak, canlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olunacaktır.

- Bıttım sabunu özelliklerinin içerisinde bulunan arındırıcı ve temizleyici özellik, saç derisinde bulunan ve istenmeyen bakterileri ortadan kaldırır.

- Saç ve saç derisini temizleyen bu sabun, beden temizliği için de çok yararlıdır. Hoş kokusu sayesinde rahatlatan etkiye sahiptir.

- Bıttım sabunu; akne ve sivilce tedavisi için kullanılır. Ergenlik sivilcelerinin oluşmasından ötürü yüzde istenmeyen akneleri giderir. Cilt temizliği adına devamlı şekilde kullanıldığı zaman sivilce oluşumuna izin vermemektedir.

- Deri hastalıkları adına kullanılan sabun şeklinde bıttım sabunu, egzama probleminin tedavisi için de kullanılabilmektedir.

- Sabun cildi kurutmamakla beraber, yumuşatır. Bıttım sabunu, cilt lekeleri açısından da çok etkilidir. Lekelerin giderilmesine yardımcı olur.



Bıttım Sabunu Neye İyi Gelir?



Bıtm sabunu kullanarak canlı bir cilde sahip olmak mümkündür. Bıttım sabunu ile yıkanan saçlarda kuruluk meydana gelmemektedir. Bıttım sabunu, saçların beyazlamasını geciktirip, saçlar adına iyi bir arındırıcıdır. Mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarına da iyi gelmektedir. Ciltte oluşmuş olan sivilce ve aknelere birebirdir. Bıttım sabunu, saçların hızlıca uzamasını sağlayarak, saçların dökülmesini ve elektriklenmesini önler. Antiseptik özelliğiyle beraber saçlardaki mikropları öldürür.



Bıttım Sabununun Yüze Faydaları



Bıttım sabunu; akne ve sivilceleri gidermektedir. Bunun için düzenli bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Bıttım sabunu; cilde parlaklık da kazandırmaktadır. Bıttım sabununun yüze kullanılması için, yüze iyice köpürterek, birkaç dakika boyunca bekledikten sonra ılık su ile durulanmalıdır. Siyah nokta ve akneler adına yüzün hepsi haftada iki veya üç defa bıttım sabunu ile yıkamak önemlidir.



Bıttım Sabununun Cilde Faydaları

Bıttım sabunu; cildi besler. Bunun yanı sıra egzama gibi deri hastalıklarını giderir. Güneş lekelerine karşı koruma sağlar. Bütün bunların dışında cildin parlak görünmesine yardımcı olur.



Bıttım Sabunun Beyaz ve Siyah Saça Faydaları



Bıttım sabunu; beyaz saçların azalmasını sağlamaktadır. Bıttım sabunun en önemli özelliklerinden birisi de budur. Yaşın etkisiyle beraber beyazlaşan saçlara, pigment kazandırıp, bu durumun önüne geçmektedir.



Bıttım sabununun siyah saça faydaları arasında; saçın çok parlak ve canlı görünmesi yer almaktadır. Saç dökülmesini ve kepeği önlemeye yardımcı olur. Bıttım sabununu kullanacak olan bireylerin, kimyasal içeren herhangi bir sabunu veya şampuanı kullanmaması gerekmektedir. Düzenli olarak kullanılan bıttım sabunu ile bireyler saçlarında gözle görülür değişime şahit olacaktır.