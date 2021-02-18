Badem Nasıl Yetişir? Badem Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Badem, meyvesi yenilebilen küçük bir ağaç türü olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda kuruyemiş olarak da satılmaktadır. Bademin bilinen oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Türkiye’de de yetiştirilen bir meyve olan badem aynı zamanda çok faydalıdır. Badem fiyatları yüksek olması sebebiyle fazla alınmasa bile yine de sevilerek tüketilmektedir.



Badem Nasıl Yetişir?



Badem yetiştirmek isteyen herkes kolaylıkla yetiştirebilir. Tüm toprak tipleri hemen hemen olumlu sonuç alınmasını sağlayacaktır. Ancak verimli sonuç almak isteyen kişiler kumlu ve çakıllı topraklar da Badem yetiştirmeyi tercih etmelidir. Badem ağacı tüm iklim koşullarında yetişir ama uygun koşullar sağlanamadığı takdirde meyve vermeyebilir. Bu yüzden ilk olarak badem yetiştirmenin inceliklerini bilmek gerekir. Badem ağacınız da meydana gelecek olan mineral eksikliği sonucunda ağacınız hastalanabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınız da müdahale etmeniz çok önemlidir. Yoksa badem ağacınız kuruyabilir.



Badem Nerede Yetişir?



Badem yetiştirmek için ilk olarak uygun koşulların sağlanması gerekir. Badem yetişmesi için yazın kurak ve sıcak bir havaya ihtiyaç vardır. Kışın ise ılık ve bol yağış alması gerekir. Bu yüzden Badem yetişmesi için en uygun iklim Akdeniz iklimi olarak görünmektedir. Dünya da badem en fazla Afganistan ve Irak da yetişmektedir. Uygun iklim şartları sağlandığı takdir de isteyen herkes badem yetiştirebilir.



Badem Türkiye de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Badem, Türkiye de en fazla tüketilen kuruyemişler arasında yer almaktadır. Türkiye'de badem en fazla Ege bölgesinde yetiştirilmektedir. Hem oldukça fazla yağış alması ile hem de ılıman bir havaya sahip olması nedeniyle Ege bölgesi ilk sırada yer almaktadır. Ancak Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde de Badem yetiştirmek mümkündür.



Badem En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Ülkemiz de badem en fazla Muğla, Antalya, Karaman, Denizli, İçel ve Elazığ illerinde yetiştirilmektedir. İstenilen tüm şehirlerde hemen hemen badem yetiştirmek mümkündür. Ancak meyvesini almak ve fayda sağlamak isterseniz eğer uygun koşulları sağlamanız daha faydalı olacaktır. Bademin dikildiği toprak da oldukça büyük bir öneme sahiptir. İklim koşulları da uygun olduğu takdir de verimli bir şekilde badem elde edebilirsiniz.