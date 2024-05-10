Emekli temmuza odaklandı

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TÜİK verilerine göre yılın ilk dört ayında TÜFE yüzde 18.72 oranında gerçekleşti. Mayıs ve haziran enflasyon verileri ile emekliye temmuzda verilecek zam oranı netleşecek. Öngörüler milyonlarca dar ve sabit gelirlinin aylığına yüzde 25 düzeyinde artış yansıtılacağı yönünde. Siyasi iktidarın vereceği en az yüzde 5 refah payı ile birlikte zammın yüzde 30’a çıkması olası. Geçmiş dönem kayıplarının telafisi için gariban kitleye refah payı verilmesi zorunlu hale geldi. Memur ve memur emeklilerine de temmuzda yüzde 10 toplu sözleşme artışının yanı sıra yüzde 10’a yakın enflasyon farkı ödenmesi kuvvetle muhtemel. Temel sorun ara zam kapısının şimdilik kapatıldığı asgari ücretli. Lakin hükümetin sürpriz kararı ile asgari ücrete de temmuzda ara zam yapılabileceği şiddetle dillendiriliyor. Zira asgari ücretli 8 ay daha açlık sınırının altında kalan 17 bin 2 TL ile geçinemez.

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Ülkeyi yönetenlerin emekli ve emekçinin içinde bulunduğu derin ekonomik sorunları dikkate alarak taleplerini karşılamaları gerekiyor.

Unutulmasın ki, bugün iş başında olanlar da bir gün gelecek emekli olacak. Onlar da dev emekli ordusunun içine katılacak.

Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturması ile emekliye, emekçinin, memurun, esnafın, çiftçinin işsizin, atanamayan öğretmenin sorunlarına daha çok eğilen, yakından ilgilenen CHP 26 Mayıs’ta Ankara Tandoğan’da ‘Büyük emekli mitingi’ yapacak.

Yüz binlerin katılması beklenen mitingde emeklinin temel talepleri dile getirilerek hükümete duyurulacak. Kuşkusuz başat istem en düşük aylığın 17 bin TL’ye yükseltilmesi, yeni intibak yasasının çıkarılması, bayram ikramiyelerinin hatırı sayılır oranda artırılması, sağlık hizmetinden alınan katkı paylarının sonlandırılması olacak. Emekli mitinginin büyük ses getirmesi bekleniyor.

CHP, 18 Mayıs’ta da İstanbul Saraçhane’de atanamayan öğretmenler mitingi yapacak. CHP ana muhalefet olmanın sorumluluğu ile milyonlarca dar ve sabit gelirli kitlenin yanında oluyor, yıllardır unuttuğu temel ödevini yerine getiriyor, haklı övgü alıyor. Şükrü KARAMAN



GÜNÜN SÖZÜ

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“Laf yetiştirmekten, kendini yetiştirmeyi unutmuş insanlar var.” Montesquieu



‘81 İLDE 81 ORMAN’ PROJESİ YENİDEN HAYATA GEÇİYOR



* TÜRKİYE İş Bankası’nın 100. yılına özel olarak 2008-2017 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘81 İlde 81 Orman’ projesi yeniden hayata geçiyor. Ülkemizdeki ormanlık alanları çoğaltarak doğayı korumak ve toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla başlatılan bu projede, 81 ilde 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Projenin ilk aşamasında, 81 ilde yaklaşık 1.500 hektar alanda 2 milyon 205 bin fidan toprakla buluştu. Bu sahalarda 5 yıl boyunca düzenli bakım yapıldı ve tutmayan, kuruyan ya da zarar gören fidanların yerine yeni fidanlar dikildi. Proje kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 22 hektarlık alanda 35.200 fidanla 82. orman da kuruldu. Projenin ikinci aşamasında da Türkiye’nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor.

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BİLİYOR MUSUNUZ?



* DÜZCE Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Talih Özcan’ın, Mali Müşavirlerin mesleklerini icra ederken yaşadığı zorlukları Meclis gündemine taşıyarak Bakan Şimşek’e; “Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, resmî tatiller, bayramlar gibi özel günlerde aileleriyle zaman geçirebilmeleri için çalışma saatleriyle mali tatilin hayata geçirilmesiyle ilgili yürüttüğünüz çalışmalar var mıdır? Bu çalışmalar nelerdir?” diye sorduğunu...

* ORDU Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel’in “En son verilere göre; ülkemizde 100 bin 399 arıcı var. Üretim maliyetlerindeki artış, sahte bal arıcılık sektörünü 3 yıldır sekteye uğrattı, sektörden kopuşlar başladı. Gezginci arıcılara mazot desteği verilmelidir. Meralarda arıcılık yapılması yasak olmamalıdır” dediğini...

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* KOCAELİ Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko’nun, TBMM’de, engelli kamu görevlilerinin emeklilik döneminde yaşadığı sorunlara dikkat çektiğini, engelli kamu görevlilerinin emekli olduklarında çalışırken aldıkları maaşın pozitif ayrımcılık yapılarak makul düzeye yükseltilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmasını talep ettiğini...



MESAJ PANOSU



* HATAY depremle yerle bir oldu ve Hatayspor kalacak, yatacak yer bulamadı. Şimdi, kaldıkları Riva tesislerine futbol federasyonu haciz göndermiş! Bu ne insafsızlık! Nihat GENÇ

* CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kadınların evlendikten sonra soyadlarını tek başına kullanabilmeleri ve kütük kayıtlarının değişmemesi için kanun teklifi verdi. Uygulamanın pek çok sorun yarattığını vurgulayan Kılıç, “Biz kadınlar eşlerimizin hemşehrisi değil eşitiyiz. Evlendik diye nüfus kaydımız neden başka bir ile geçsin” dedi.



DÜNYA GÖÇMEN KUŞLAR GÜNÜ



* 2024 İlkbaharı 11 Mayıs Cumartesi günü hem Dünya Göçmen Kuşlar Günü hem de Global Big Day aynı güne denk geliyor. Günün amacı: Kuşları zorlu göç yolculuklarında korumak ve yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye üzerinden geçen bu kuşların Afrika, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuğu özellikle ilimiz Yıldız Dağları bölgesinden geçiyor.

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Bilimsel raporlarda “Yıldız Dağları’nın kuş göç yolları açısından stratejik konumu göz önüne alınarak bölgede rüzgâr santrali kurulumundan kaçınılmalıdır” denilmektedir.

Tüm olumsuzluklara rağmen bu göç devam etmektedir. Devam etmesi için, telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanmaması için uluslararası sözleşmeler ve bilimsel raporlar dikkate alınmalıdır.Göksal ÇİDEM / DOKU (Doğa ve Kültür) Derneği Başkanı - Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü