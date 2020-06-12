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GeriAlışveriş Babalara Özel 'Kadim' Koleksiyon
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>Babalara Özel 'Kadim' Koleksiyon
Alışveriş

Babalara Özel 'Kadim' Koleksiyon

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Babalara Özel 'Kadim' Koleksiyon
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"So CHIC, Babalar Günü’ne özel hediye arayışında olanlara zengin alternatifler sunuyor. "

Gümüşün asaletine modern bir dokunuş yapan So CHIC, Babalar Günü için Kadim Koleksiyonu’nda yer alan yüzük, tespih ve kolyelerin yanı sıra erkek saat modellerinin de yer aldığı çok özel hediye seçenekleri sunuyor.

Babalara Özel Kadim Koleksiyon

Kendisini özel hissetmek isteyen ve şıklığına önem veren babalara özel hediye alternatifleri sunan koleksiyondaki günün her saatine uygun saat, kolye ve yüzük modelleri her zevk ve stile hitap ediyor.

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