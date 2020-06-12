Babalara Özel 'Kadim' Koleksiyon

Gümüşün asaletine modern bir dokunuş yapan So CHIC, Babalar Günü için Kadim Koleksiyonu’nda yer alan yüzük, tespih ve kolyelerin yanı sıra erkek saat modellerinin de yer aldığı çok özel hediye seçenekleri sunuyor.

Kendisini özel hissetmek isteyen ve şıklığına önem veren babalara özel hediye alternatifleri sunan koleksiyondaki günün her saatine uygun saat, kolye ve yüzük modelleri her zevk ve stile hitap ediyor.