Avokado Nasıl Yetişir? Avokado Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Son yıllarda özellikle Z kuşak ile birlikte Türk mutfağını da etkileyen bir meyvedir. Evde bile üretilebilen bir meyvedir.



Avokado Nasıl Yetiştirilir?



Avokado yetiştirmek isteyenlerin ilk ihtiyaçları olan şey çekirdektir. Öncelikle çekirdeği alınacak olan avokado taze olmalıdır. Bu çekirdek bir nevi tohum olarak kullanılmaktadır. Eğer çok olgun yani siyahlaşan bir avokado çekirdeği kullanılmamaktadır. Özellikle çürüyen avokado çekirdeği kullanılmamalıdır. Evde bile yetiştirecek olsanız sıcak bir ortamda tutulması gerektiği bilinmelidir. Ilıman iklim bu meyve için çok uygundur. Kürdan bu iş için çok önemlidir. Kürdanla çekirdeğin alt kısmından delerek işlem başlatılır. Sivri bölgede işlem gerçekleştirilmemelidir. Çünkü filizlenmez.



Özellikle şu noktadan sonrası çok önemlidir. Çünkü ilk filizlenmede koparmak yapılabilecek en büyük hatadır. Emeklerinize yazık olacaktır. 15 cm olmadan saksıya aktarım yapılamaz. Ancak böyle canlı kalınması sağlanır. Avokadonun dikim zamanı da dikkat edilmelidir. Kış ayı dikim yapılmaz. Bahar ayı çok uygundur.



Avokado Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir?



Avokado Türkiye’de yetiştirilmeye başlamıştır. Tropikal bir meyvedir ve Türkiye'de çok da uzun zamandır yetiştirilmiyordur. Bu meyvenin asıl yetiştirildiği yer Meksika’dır. Elli üzerinde ülkede yetiştirilen çok popüler bir meyvedir. Çok soğuk yerlerde yetiştirilemez. Çoğu meyve ve sebzeden çok daha hassastır. Tropikal bir meyve olduğu için kar, don, fırtına gibi olaylara dayanıksızdır.



Bu hassasiyetinden dolayı ülkemizdeki avokado üretimi çok yüksek değildir. Bundan dolayı tanesi en az 6 TL den satılmaktadır. Meksika mutfağının en önemli meyveleri arasında yer alır. Ülkemizde ise en çok Antalya ve Mersin illerinden üretilmektedir. Bu iki il çok sıcak olduğu için tropikal meyvelerin üretimi için uygundur. Hatta muz ve kivi gibi meyvelerde bu bölgede üretiliyor. Avokado yetiştiriciliğine Türkiye yeni başlamıştır. Tarlada veya evde doğal olarak yetiştirilen avokadolar en doğal meyvelerdendir.



Avokado Meyve midir? Sebze midir?



Bu konu hakkında birçok farklı fikir oluşmuştur. Avokado daha çok kahvaltıda yumurta ile veya salatalar ile düşünüldüğü için sebze zannedilmektedir. Toplumsal olgularımızdan dolayı meyve bize daha tatlı şeyler olması gerek gibi gelmektedir. Avokadonun içinde çekirdeği vardır. Ve bu çekirdek ile yeni avokadolar üretebileceği için meyvedir. Çünkü bu meyvenin tanımıdır.



Avokado Nasıl Tüketilmelidir?



Mutfağımıza sonradan girmiş bu meyvenin birçok farklı hazırlanış ve tüketiliş biçimi vardır. Özellikle ilk kez yiyecekler dikkat etmelidir. Sert yenmemesi gereken meyvedir. Yapılan çoğu tarif için oldukça yumuşak ve olgun avokado seçilmelidir. Avokado tropikal bir meyvedir. Yani tropikal çoğu meyve gibi sonradan olgunlaşmaya devam eder.