Altın suyu nedir, nasıl yapılır ve kaç ppm olmalıdır? Altın suyunun cilde ve vücuda faydaları nelerdir

Özellikle cilde sunduğu faydaları ile beraber altın suyu son zamanlarda yaygın şekilde kullanılıyor. Kolloidal altın suyu olarak da bilinen bu ürün, tamamen doğal bir yapı altında ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Dozunda ve dengeli şekilde kullanıldığı zaman, sunduğu faydalar önemli bir katkı sağlamaktadır. Ancak aşırı kullanılması ile beraber risk faktörleri de ortaya çıkabilir.

Altın Suyu Nasıl Yapılır?

Belli başlı bazı aşamaları tamamlamak suretiyle altın suyunu hazırlamak mümkündür.

- Öncelikle hassas bir terazi ile beraber boş bir kap gereklidir.

- Kullanılan ölçüye uygun miktarda sodyum karbonat eklenmesi gerekmektedir.

- Aynı zamanda gerekli bitkisel tatlandırıcılar eklenmelidir.

- Ardından doğal ve işlenmemiş kaya tuzu eklemesi yapılmalıdır.

- Kaynatılacak olan su temiz ve çelik bir tencereye atılmalıdır.

- Hazırlanmış olan karışım kaynayacak saf suyun içerisine eklenmelidir.

- Tamamen karıştırılır ve homojen bir yapıya getirilir.

- Su kaynadıktan sonra hassas terazi üzerinde ölçüm yapılır.

- Altın suyu yapmadan önce kase içerisine manyetik balık yerleştirilir.

- Daha sonra karışım eklenir.

- Altın çubuklar birbirine değmeyecek şekilde düzgün bir biçimde yerleştirilir.

- Yaklaşık olarak 10 dakika kadar altın suyu kaynaması ile beraber hazır hale getirilebilir.

Altın Suyu Kaç Ppm Olmalıdır?

Faydalarından yararlanmak ve sağlıklı bir şekilde kullanabilmek için altın suyunun belirli ppm değer aralıkları içerisinde olması gerekir. Özellikle bireysel olarak hazırlık yapılırken bu aralık ve denge büyük bir öneme sahiptir. Kolloidal altın suyu ise 500 ppm - 500 ml (Altın mineralli su) değer kapsamında ele alınır. Bu ortalama değer üzerinde amaca uygun olarak farklı biçimlerde altın suyundan faydalanmak mümkün. Özellikle hassas bir yapıya sahip olduğu için mutlaka dikkatli bir biçimde ele alınması gerekmektedir.

Altın Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Altın suyu dengeli ve hassas bir şekilde hazırlanması ile beraber özellikle cilde olan faydaları ön plana çıkıyor.

- Çeşitli cilt bozukluklarındaki tedaviler konusunda değerlendirilir.

- Akne ve sivilce ve egzama gibi problemlere karşı etkilidir.

- Hücre yenilenmesini katkı sağlar ve cildin daha genç görünmesine olanak verir.

- Özellikle vücuttaki hücreler için kolloidal altın suyu uyarıcı bir etki sağlar.

Bu şekilde sunduğu avantajları ile beraber günümüzde yaygın olarak kullanılan önemli doğal kaynaklar içerisinde geldiğini söylemek mümkün. Tabii mutlaka dengeli ve düzenli şekilde kullanılması büyük bir öneme sahiptir. Aşırı oranda kullanmak birtakım yan etkiler ya da değişik risk faktörleri ortaya çıkarabilir.

Altın Suyunun Vücuda Faydaları Nelerdir?

Altın suyunun vücuda birçok değişik faydası bulunuyor. Bu faydalar hem psikolojik hem de fiziksel olarak ön plana çıkmaktadır.

- İltihap ve eklem ağrılarına karşı önemli oranda tedavi edici bir etkisi bulunur.

- Özellikle gerilen sinirler için rahatlatıcı ve gevşetici bir katkı sunar.

- Alkol, nikotin ve kafein ile birçok uyuşturucu konusunda bağımlılıktan kurtulmak için tedavi amaçlı değerlendirilir.

- Cildin daha genç ve güzel görünmesini sağlarken, hücre yenilenmesine katkı verir.

- Birçok değişik cilt hastalığı konusunda oldukça etkilidir.

- Gün içerisinde enerji sağlama noktasında zinde bir etki yaratır.

- Birçok farklı hastalığa karşı sağlık verici bir unsur teşkil eder.

Yukarıda verildiği gibi birçok değişik faydası ile beraber, doğru hazırlanması eşliğinde altın suyu kullanılabilir.