Altın Otu Nasıl Yetişir? Altın Otu Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Altın otu sarı minik çiçekleri olan göz alıcı güzellikte bir bitkidir. Bahçe süslemeciliğinde ve parklarda yetişen bu bitki Anadolu'da da yaygın olarak yetişir.



Altın Otu Nasıl Yetişir?



Altın otu halk arasında güneş çiçeği olarak bilinmektedir. Sağlığa pek çok yararı olan altın otu özel bir teknik ile yetiştirilir. Özellikle ekim yüzeyine tohumlar ekilerek hafif bir şekilde bastırılır. Sonrasında bastırılan tohumlar ve spreyleme yöntemi ile sulanır. Bu şekilde sera etkisi yaratılır. Alanın ışık alacak şekilde üstü de kapatılır. Bitkinin çiçekleri çıktıktan sonra yeniden bitkilerin bakımı yapılarak altın otunun sağlıklı bir şekilde yetişmesi sağlanır.



Altın Otu Nerede Yetişir?



Altın otunun anavatanı Avrupa olarak bilinmektedir. Avrupa'nın pek çok ülkesinde yetiştirilen altın otu genellikle Arı Çiçeği, Güneş Çiçeği olarak da bilinmektedir. İtalya, Fransa ve Hollanda'da sıklıkla yetişen altın otu özellikle seracılık kapsamında yetiştirilir. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde altın otu Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilir.



Altın Otu Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Altın otu Türkiye genelinde çok fazla bilinen bitkilerden bir tanesidir. Hem kozmetik hem de ilaç sektöründe altın otu kullanılabilir. Bunun yanı sıra altın otu bitkisel tedavi yöntemi olarak da kullanılır. Türkiye'de genellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen bu bitki böbrek taşı ve böbrek kumu sorunlarını da çözmeye yardımcı olur. Ayrıca pek çok sağlık sorununun çözülmesinde de altın otu kullanılmaktadır.



Altın Otu En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Çok yıllık otsu bir bitki olan altın otu en çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişmektedir. En iyi altın otu ise Van ilinde yetişir. Özellikle bu bölgede bitkisel tedavi için kullanılan altın otu daha çok kayalık bölgeleri sever. Türkiye genelinde her bölgede bulunan altın otu özellikle de Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha fazla yetişmektedir. Altın renkli çiçekleri olan altın otu hiç bozulmadan senelerce kalabilir. Yurt genelinde "Ölmez Çiçek" olarak da bilinen altın otu endemik bitki türlerinden bir tanesidir. İlaç ve kozmetik sanayisinde de çok fazla kullanılan altın otunun yağı da çıkarılabilir. Altın otu eski çağlardan beri yetiştirilen ve çok bilinen bit türlerinden bir tanesidir. Özellikle karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.