Alacakaranlık Serisi Filmleri - Alacakaranlık Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Alacakaranlık serisinin ilk filmi olan “Twilight” 2008 yılında vizyona girmiştir. Daha sonra birer yıl arayla diğer filmler ilk filmi takip etmiştir.

Alacakaranlık Serisinin Genel Konusu

Alacakaranlık film serisi gençlik, aşk ve fantezi tarzındadır. Taşra bir kasabaya, babasının yanına taşınan Bella ile Edward adında bir vampir ve aynı zamanda Jacob adındaki bir kurt adamın arasında geçen aşk üçgeni anlatılmaktadır. Seri boyunca hem pek çok macera yaşanmış hem aşkın önüne çıkan engelleri nasıl aştığı betimlenmiş hem de sevgi adına yapılan fedakarlıklara yer verilmiştir.

Alacakaranlık Serisi Filmleri

Efsane haline gelen serinin filmleri;

Alacakaranlık 2008

Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay 2009

Alacakaranlık Tutulma 2010

Alacakaranlık Şafak Vakti 1. Bölüm 2011

Alacakaranlık Şafak Vakti 2. Bölüm 2012

Alacakaranlık Serisi İzleme Sırası

Alacakaranlık

Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay

Alacakaranlık Tutulma

Alacakaranlık Şafak Vakti 1. Bölüm

Alacakaranlık Şafak Vakti 2. Bölüm

Serinin İlk Filmi Alacakaranlık

2008 yılında vizyona giren film, 2005 yılında yayımlanan Stephenie Meyer’in kitabından uyarlandığı için zaten bilinmektedir. Kitap dünya çapında büyük bir ün kazandığından dolayı filminin çekilmesine karar verilmiştir.

Alacakaranlık Efsanesi

Serinin ilk filmi olarak 2008’de yayımlanan, Alacakaranlık filminin IMDb puanı şu an 5.2’dir. Filmin başrollerini Kristen Stewart, Robert Pattison ve Taylor Lautner paylaşmaktadır.

Bella Swan isimli genç bir kız, annesinin yeni eşi olan beysbol oyuncusuyla yaptığı seyahatlerde onlara ayak bağı olmamak için yıllardır görmediği babasının yanına taşınmıştır. Okula başladığı ilk gün gördüğü gizemli yakışıklıya gönlünü kaptırmıştır. Fakat Edward adlı bu gençte normal olmayan bir şeyler vardır. Bella, en sonunda onun bir vampir olduğunu öğrenir. Bu durum Edward’a olan aşkını daha da çok arttırır.

Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay

İlk filmin ardından bir yıl sonra ikincisinin çekildiği Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay 2009 yılında vizyona girmiştir ve şu an IMDb puanı 4.7'dir. Filmin başrollerini yine Kristen Stewart, Robert Pattison ve Taylor Lautner paylaşırken, Ashley Greene ise dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

İlk filmde Bella'nın hayatını tehlikeye attığını düşünen Edward, ailesiyle beraber kasabadan ayrılır. Onun gitmesi üzerine büyük bir depresyona giren Bella teselliyi Jacob'da bulur. Fakat Jacob'ında bir kurt adam olduğunu öğrenir. Jacob, Bella'ya delicesine aşıktır ve onu gelebilecek tüm tehlikelerden korumaya ant içmiştir.

Alacakaranlık Tutulma

Serinin üçüncü filmi olan Alacakaranlık Tutulma 2010 yılında vizyona girmiştir. IMDb puanı 5.0 olan filmin başrollerinde yine Kristen Stewart, Robert Pattison ve Taylor Lautner'ı görmekteyiz. İlk filmlerden süre gelen düşman Victoria, Bella'yı öldürmek ve sevgilisinin intikamını almak istemektedir. Bu yüzden "Yeni Doğanlar" adında bir ordu oluşturur. Ayrıca Bella, Edward ve Jacob arasındaki aşk üçgeni, birtakım sorunlara da yol açmaya devam etmektedir. Fakat Bella'nın hayatı ve bu ordunun karşısında durmak için vampirler ve kurtadamlar iş birliği yapmıştır.

Alacakaranlık Şafak Vakti 1. Bölüm

2011 yılında vizyona giren ve IMDb puanı 4.9 olan, serinin dördüncü filmi iki bölüme ayrılmıştır. İlk bölümünde Bella ve Edward evlenir. Fakat evliliğin hemen ardından Bella mucizevi bir şekilde hamile kalır. Bebek hızla büyürken Bella'da aynı hızla ölümün eşiğine doğru sürüklenmektedir. Sonunda yarı vampir yarı insan olan Renesmee dünyaya gelir.

Alacakaranlık Şafak Vakti 2. Bölüm

Serinin son filmi olan Şafak Vakti'nin ikinci bölümü 2012 yılında vizyona girmiş ve IMDb üzerinde şu an 5.5 puana ulaşmıştır. Renesmee doğduğunda Bella ölür. Hala insan olan Bella'yı kurtarmak isteyen Edward onu vampire dönüştürmek için ısırdıağında hayata geri döner. Bu esnada Jacob bebeğe mühürlenmiştir. Fakat vampirler cemiyeti bu bebeğin tehlikeli olduğunu düşünmektedir. Bu yüzden Volturiler ve Cullen ailesi karşı karşıya gelir. Fakat savaş henüz başlamadan bitecektir.