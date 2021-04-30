Açelya Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Açelya Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Açelya çiçeği; genel olarak pembe ve kırmızı olarak açan çiçek türüdür. Doğrudan güneş ışığını sevmezler. Bununla beraber açelya çiçekleri, fundagiller familyasında yer alır. Humuslu toprakları seven açelya çiçekleri, Belçika'nın ulusal çiçeği şeklide kabul edilir.

Açelya Çiçeği Nedir?

Başka çiçeklere nazaran değişik renk tonlarıyla dikkatleri çeken açelya çiçekleri, kokusuz bir çiçek türü olmasıyla beraber çok farklı özelliklere sahiptir. Ormangülü cinsinden olup, Fundagiller familyasından olan açelya çiçeği, pek çok yerde benzer adlarla belirtilir. Genel olarak pembe renginde görülen açelyaların değişik renklerinin de olduğu söylenebilir. Çiçeğin anavatanı Asya ve Kuzey Amerika'dır.

Açelya Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Açelya çiçeğinin gün ışıklarını sevdiğini söylemek mümkündür. Ancak buna rağmen hafif gölge alan yerlerde koymak, açelyaların çiçek ve yapraklarının sağlıklı, canlı gelişmesine fayda sağlayacaktır. Bu çiçekler, rüzgar aldıkları ortamları sevmezler. En az 2 ile 3 senede bir toprak değişimi yapılmalıdır. Bu işlem adına ilkbahar aylarını tercih etmek gerekir. Açelya çiçekleri toprağını; asitli, lif içeren ve humuslu topraklardan seçmek gerekir. Toprağın bu özelliklerle seçilmesiyle beraber gübreleme yapmaya ihtiyaç duyulmaz. Saksı büyüklüğü şeklinde çiçeğin boyutuna göre büyük boy tercih edilmesi uygun olacaktır. Bunun dışında seçilen saksının drenajının da iyi olması doğru olacaktır. Kış mevsimi dışında her mevsim, ay içerisinde bir kez olmak üzere gıda takviyesi yapmak faydalıdır.

Açelya Çiçeği Nasıl Ekilir?

Açelya çiçeklerini tohumla ekmek mümkündür. Bunun dışında çoğaltma yöntemleri kullanılarak açelya çiçeğini ekmek kesin olacaktır.

Açelya Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Açelya çiçeklerini çoğaltmanın en kolay yolu, köklerine ayırma metodudur. Çok kolay olan bu metot ile çiçek topraktan çıkarılır. Köklere zarar vermemek adına bu işlemin yavaş ve nazik bir şekilde yapılması tavsiye edilir.

Açelya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Açelya çiçeğinin; ilkbahar ve yaz mevsiminde haftada iki defa, sonbahar ve kış mevsiminde haftada bir kez sulanması yeterlidir. Sulamadan sonra saksı altındaki birikmiş suyun dökülmesi faydalı olacaktır. Açelyaların yapraklarına, su püskürtmek önemlidir. Sulama, toprağın her yerini kaplayacak şekilde olmalı ve kullanılan suyun da kireçsiz olmasına özen gösterilmesi gereklidir.

Evde Açelya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Görsel açıdan pek çok bireyin göz zevkine hitap eden çiçekler olmasından ötürü, bahçelerde olduğu gibi ev içerisinde de yetiştirilir.

Açelya Çiçeği Anlamı

Gösterişli çiçeklere sahip olan açelyaların anlamı; aşık olunan bireye erişmenin çok güç olduğu vakitlerde ona karşı duyulan acı ve özlem olarak belirtilebilir. Açelya çiçeği, sevgiliye özlem duymanın simgesidir.

Açelya Çiçeği Latincesi

Açelya çiçeğinin Latincesi; Rhododendron Simsii şeklindedir.

Açelya Çiçeği Özellikleri

Açelya çiçeğinin yetiştirilmesi adına, çiçeğin gölge ve serin ortamlarda bulunması önemlidir. Bir başka açıdan aydınlık ortamlardan hoşlanmasına rağmen çiçeğin doğrudan güneş ışığına maruz kalması doğru olmayabilir. Açelya çiçeğinin gelişme sürecine girmesi ile beraber gübreleme ile gelişiminin desteklenmesi gerekir.

Suyu seven yapıya sahip olmasıyla bilinen açelya çiçekleri, özellikle yaz mevsiminde düzenli şekilde sulanmalıdır. Kış mevsiminde ise nemli yerlerde bulundurulması yeterlidir. Açelya çiçeğinin bakımından ötürü, çok emek istediğini belirtmek gerekir. Bu yüzden de evlerde yaygın olarak görmek mümkün değildir.

Açelya Çiçeği Faydaları

Genel olarak çay şeklinde tüketilen açelya çiçeği; macun şekline getirilip de kullanılmaktadır Kullanımıyla beraber sağladığı yararlar aşağıdaki gibi sıralanacaktır.

- Midede bulunan hazımsızlığı giderir.

- Egzama tarzındaki cilt hastalıklarını geçiren etkisi bulunur.

- Diş eti hastalıklarında olumlu etkilere sahiptir.

- Hemoroid kaynaklı olan kanamaları önleyen bir özelliği vardır.

- Mide iltihabı, ülser gibi hastalıkların tedavisinde önemli rol oynar.

Açelya Çiçeği Hikayesi

Açelya çiçeğinin hüzün içeren hikayesinde aşkı ve tutkuyu arayanlar adına bol acı ve özlem vardır. Açelya çiçeği, birbirine kavuşamayan iki sevgilinin hikayesini herkese anlatan bir çiçek türüdür. İki gencin birbirine olan aşkı, sevgisi ve tutkusunun sonrasında yaşanmış olan bütün olumsuzluklara karşın direnmesi ancak sonunda umutsuz bir şekilde anlatan çiçek, ayrılık sonlu olan sevgiyi, hasreti ve tutkuyu simgeler. Ayrılık sonrasında; sevdiği kızın ismini bu çiçeğe veren aşk dolu adamın her kavuşamayanlara bu çiçeği hediye etmesi ile beraber çiçeğin dillere destan olan bu hikayeyle aşkı ve sonsuz sevgiyi temsil ettiği söylenebilir.