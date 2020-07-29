72 Emmy Ödülleri Adayları Belli Oldu!
"Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 72'nci Emmy adayları resmi olarak açıklandı."
Bu yıl 72. kez verilecek olan Emmy Ödülleri'nin aday listesi açıklandı. Listede en dikkat çeken isim Cate Blanchett oldu. 2 Oscar'lı başarılı oyuncu, bu yıl ilk kez Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi.
Ödül listesinin bir diğer dikkat çeken detayı ise HBO’nun süper kahraman dizisi Watchmen'di. 26 adaylıkla en çok aday gösterilen yapım olan Watchmen'i, 20 adaylıkla The Marvelous Mrs. Maisel, 18'er dalda adaylıkla Ozark ve Succession dizileri izledi. Star Wars evreninde geçen The Mandalorian dizisi de 15 dalda aday olarak büyük bir sürpriz yaptı. Jennider Aniston ile Reese Witherspoon'u başrolde izlediğimiz The Morning Show, önde gelen oyunculuk dallarında adaylıklar aldı.
Emmy Ödülleri’nin kazananları 20 Eylül’de Jimmy Kimmel’in sunuculuğunda ABD kanalında yayınlanacak törenle açıklanacak.
İşte 72. Emmy Ödülleri adaylarının tam listesi:
En İyi Drama Dizisi
Better Call Saul (AMC)
The Crown (Netflix)
The Handmaid's Tale (Hulu)
Killing Eve (AMC)
The Mandalorian (Disney+)
Ozark (Netflix)
Stranger Things (Netflix)
Succession (HBO)
En İyi Komedi Dizisi
Curb Your Enthusiasm (HBO)
Dead to Me (Netflix)
The Good Place (NBC)
Insecure (HBO)
The Kominsky Method (Netflix)
The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)
Schitt's Creek (Pop TV)
What We Do in the Shadows (FX)
En İyi Mini Dizi
Little Fires Everywhere (Hulu)
Mrs. America (Hulu)
Unbelievable (Netflix)
Unorthodox (Netflix)
Watchmen (HBO)
En İyi Kadın Oyuncu – Drama
Jennifer Aniston – The Morning Show
Olivia Colman – The Crown
Jodie Comer – Killing Eve
Laura Linney – Ozark
Sandra Oh – Killing Eve
Zendaya – Euphoria
En İyi Erkek Oyuncu – Drama
Jason Bateman – Ozark
Sterling K. Brown – This Is Us
Steve Carell – The Morning Show
Brian Cox – Succession
Billy Porter – Pose
Jeremy Strong – Succession
En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi
Cate Blanchett – Mrs. America
Regina King, Watchmen
Octavia Spencer, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker
Shira Haas – Unorthodox
Kerry Washington – Little Fires Everywhere
En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi
Hugh Jackman – Bad Education
Jeremy Irons – Watchmen
Paul Mescal – Normal People
Jeremy Pope – Hollywood
Mark Ruffalo – I Know This Much Is True
En İyi Kadın Oyuncu – Komedi
Tracee Ellis Ross – Black-ish
Christina Applegate – Dead to Me
Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel
Linda Cardellini- Dead to Me
Catherine O'Hara- Schitt's Creek
Issa Rae – Insecure
En İyi Erkek Oyuncu – Komedi
Ted Danson – The Good Place
Michael Douglas – The Kominsky Method
Eugene Levy – Schitt's Creek
Ramy Youssef – Ramy
Anthony Anderson – Black-ish
Don Cheadle – Black Monday
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama
Laura Dern – Big Little Lies
Meryl Streep – Big Little Lies
Helena Bonham Carter – The Crown
Samira Wiley – The Handmaid's Tale
Fiona Shaw – Killing Eve
Julia Garner – Ozark
Sarah Snook – Succession
Thandie Newton – Westworld
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama
Giancarlo Esposito – Better Call Saul
Bradley Whitford – The Handmaid's Tale
Billy Crudup – The Morning Show
Mark Duplass – The Morning Show
Nicholas Braun – Succession
Kieran Culkin – Succession
Matthew Macfadyen – Succession
Jeffrey Wright – Westworld
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi
Betty Gilpin – GLOW
D'Arcy Carden – The Good Place
Yvonne Orji – Insecure
Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel
Marin Hinkle – The Marvelous Mrs. Maisel
Kate McKinnon – Saturday Night Live
Cecily Strong – Saturday Night Live
Annie Murphy – Schitt's Creek
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi
Holland Taylor – Hollywood
Uzo Aduba – Mrs. America
Margo Martindale – Mrs. America
Tracey Ullman – Mrs. America
Toni Collette – Unbelievable
Jean Smart – Watchmen
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi
Dylan McDermott – Hollywood
Jim Parsons – Hollywood
Titus Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend
Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen
Jovan Adepo – Watchmen
Louis Gossett Jr. – Watchmen
En İyi TV Filmi
American Son
Bad Education
Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones
El Camino: A Breaking Bad Movie
Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend