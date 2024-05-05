Çanakkale’yi sevenlerdenim

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Öncesinde gazeteci olarak çok kez haber için; sonrasında da askerlik döneminde edindiğim arkadaşlarım ve elbette haber için defalarca gittim.

Kendine özgü mimarisi, havası, insanlarıyla Çanakkale bana hep iyi geldi.

Hele büyükşehir havasından, trafiğinden bunaldığımda Çanakkale’nin o sakin sokaklarında yürümek; Eceabat’a, bazen Bozcaada’ya, Gökçeada’ya geçmek ruhumu dinlendirmiştir.

Çanakkalelilerin bir endişesi vardı.

Köprü tamamlandığında kente olan ilginin ve nüfusun artacağından kaygılanıyorlardı.

Haklılar...

Çanakkale’nin diğer kentler gibi bozulmasını istemiyorlardı.

Belki o endişeleri kısa vadede olmadı ancak Çanakkale çevresine olan ilgiyi görüyorum.

Özellikle Kazdağları, Asos bölgesinde yapılaşma arttı.

Bir kere söylemeliyim.

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1915 Çanakkale Köprüsü bir mühendislik harikası...

Yapım aşamasında birkaç kere köprüye gitmiştim.

Hatta projenin başında Genel Müdür olarak bulunun Reşit Yıldız; beni ikna edip 400 küsur metreye de çıkarmıştı.

Oradan baktığımda biraz ürperdim ama o boğazın, o bölgenin, Çanakkale’nin güzelliğini görünce de çok etkilendim.

Yollar, köprüler, havalimanları bir kentin gelişmesinde çok önemlidir.

Ulaşılabilir olmak ekonomiyi de, sosyal hayatı da canlandırıyor.

Üstelik Çanakkale’nin hem dünya tarihi için, hem de Türkiye Cumhuriyeti için ayrı bir değeri var.

Troya’yı bilmeyen yok dünyada...

Mustafa Kemal’i Atatürk yapan, Türkiye Cumhuriyeti’ni şekillendiren en önemli yerlerden birinin de Çanakkale olduğunu unutmamak gerekir.

Çanakkaleliler haklılar...

Bu ilgi kentin nüfusunu artırır.

Ama bunu iyi, planlı yönetmek yine Çanakkalelilerin elinde...

Geçen gün Çanakkale’deydim.

Ve yine çok iyi geldi o sakaklarda yürümek...

Herkese dokunmak istiyoruz

sosyal projeler yapacağız

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Çanakkale’de yeni seçilen Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile sohbet ettik. CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı yapan, siyasetin deneyimli ismi artık Çanakkale’nin başkanı...

Muharrem Erkek şunları söyledi.

“Çanakkale gerçekten güzel bir kent; büyük bir potansiyele ve birikime sahip. Bize düşen o potansiyeli daha ileriye taşımak, ‘Örnek kent Çanakkale’yi yaratacağız’ derken bunu kast ettim. Belediyemiz zaten yıllardır çok ciddi çalışmalara imza attı ama bunların hepsini ilerleterek, artırarak yolumuza devam edeceğiz. Örneğin, kültür sanat etkinliklerinde örnek kent olacağız. Temizlik ve ulaşım konusunda hemşehrilerimizin bizlere uyarıları var, onları öncelikle çözmeye çalışacağız. Kentimizin çok büyük olan turizm potansiyelini konunun paydaşları, uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte ele alarak daha ileri boyuta taşıyacağız. Örneğin yetmiş beş dönümlük Kent Park yapacağız, yine Atatürk Kültür Merkezi inşa edeceğiz, ekolojik bir kreş açacağız. Engellilere, kadınlara, yaşlılara herkese dokunacağız.”

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Bisiklet kenti olmak

akıllı şehir yaratmak

Çanakkale’yi iyi biliyorum. Kent büyüdükçe her yerde olduğu gibi merkez trafiği yoğunlaşıyor. Çanakkaleliler de artan trafikten şikayetçi...

Metro ve tramvay projesi için henüz erken olduğunu düşünen Muharrem Erkek, ancak altyapı çalışmalarına da başlayacaklarını söylüyor.

Eski yerleşim bölgesini araç trafiğine kapatmayı hedeflediklerini belirten Muharrem Erkek, bazı bölgelerde de araç trafiğini tek yönlü düzenleyeceklerini söyledi.

Erkek; “Bizim hayalimiz Çanakkale’nin bisiklet kenti olması. İnönü Caddesi ve Atatürk caddeleri tek yönlü olacak. Bu iki caddeyi de birbirine bağlayan yollarda tek yönlü araç trafiği olacak. Kent içi trafiği rahatlatacağız” diyor.

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Çanakkale’nin turizm kenti vizyonuna uygun olarak Çarşı Yayalaştırma projesi revize edilerek hayata geçirilecek.

Muharrem Erkek Çanakkale’yi akıllı şehir yapacaklarını da söylüyor.

Ve ekliyor.

“Artık mobil uygulamamız olan 'ÇANAPPKALE’ ile birçok yere erişebileceksiniz. Uygulamadan vergi ve fatura ödeme de yapabileceksiniz. Anketlere katılım, şikayet ve talep iletme gibi konularda uygulamamız sizlere yardımcı olacak.”

Başkanın hayali

bilişim merkezi

Muharrem Erkek’in bir hayali var. O da Çanakkale’yi bilim merkezi yapmak… “Çanakkale 10-15 yıl sonra neden bilişim merkezi, kenti olmasın? Girişimci gençlerimiz burada her türlü yazılım, kodlama ve uygulama yapabilecekler” diyor.

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Bilişim Merkezi’nin ismi de Troya olacak...

Halk Süt, Çocuk Meclisi

ve ekolojik kreş

Ve başkanla buluşmamızda aldığım kısa notlar...

Çanakkale’ye otomatik otoparklar geliyor. Eski Çanakkale trafiğe kapatılacak, bisiklet teşvik edilecek.

Yerinde bir kentsel dönüşüm ve kooperatif sistemiyle dönüşüm sağlanacak.

Deprem için dirençli bir kent yaratılacak. Toplanma alanlarının yanı sıra depreme hazırlık için Deprem Park’lar yapılacak.

Çanakkale ve Cumhuriyet Müzesi kurulacak.

Dar gelirli öğrencilerin faydalanacağı öğrenci evi yapılacak.

Otobüs yolculuğu yapan bebek sahibi anneler istediği her yerde inebilecek.

İstanbul ve dünyanın sayılı kentlerinde olan Oyuncak Müzesi Çanakkale’de de hayat bulacak.

Halk Süt, Çocuk Meclisi ve ekolojik kreş olacak.