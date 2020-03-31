Zerdeçallı mercimek çorbası tarifi

Patatesleri küp küp doğrayın ve mercimeklerle birlikte 2 litre suda haşlayın.

Bu esnada havuçları rendeleyin.

Kuru soğan ve sarımsağı yemeklik doğrayın.

Tereyağı ve sıvı yağı ayrı bir tencerede kızdırıp soğan ve sarımsağı kavurun.

Havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.

Havuçlar yumuşayınca tüm malzemeyi çorbaya ekleyin.

Et suyunu da ilave edip sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Baharatları da ekleyip 10 dakika daha pişirdiğiniz çorbanızı el blender’ıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin.

Üzerine karabiber serperek servis edin. Afiyet olsun…