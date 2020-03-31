Zerdeçallı mercimek çorbası tarifi
Mercimek çorbasının her türlüsünü çok seviyoruz. Zerdeçal da içine girdiği her yemeğe renk ve lezzet katıyor. Peki bu ikisi aynı tencerede bir araya gelirse ne olur? Ortaya enfes bir mercimek çorbası çıkar. Havuç ve patates sayesinde hem daha besleyici hem de daha lezzetli olan zerdeçallı mercimek çorbasını denemek isteyenler için tarifi ve malzemeleri aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı mercimek
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- Yarım çay kaşığı zerdeçal
- Tuz
- Pul biber
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 litre su
- 1 su bardağı et suyu
Zerdeçallı mercimek çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Patatesleri küp küp doğrayın ve mercimeklerle birlikte 2 litre suda haşlayın.
Bu esnada havuçları rendeleyin.
Kuru soğan ve sarımsağı yemeklik doğrayın.
Tereyağı ve sıvı yağı ayrı bir tencerede kızdırıp soğan ve sarımsağı kavurun.
Havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.
Havuçlar yumuşayınca tüm malzemeyi çorbaya ekleyin.
Et suyunu da ilave edip sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin.
Baharatları da ekleyip 10 dakika daha pişirdiğiniz çorbanızı el blender’ıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin.
Üzerine karabiber serperek servis edin. Afiyet olsun…