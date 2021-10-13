Yaprak sarması nasıl pişirilir? Yaprak sarmasına ne kadar su konulur? Sarmanın püf noktaları..

Yaprak sarması pişirmek için öncelikle malzemeleri temin etmek gerekir. Yaprak sarmasının malzemeleri marketten kolay ulaşabileceğiniz malzemelerdir.

Yaprak Sarması Nasıl Pişirilir?

İlk olarak yaprak sarmasının iç harcını hazırlamanız gerekiyor. İç harcını hazırlamak için 2 tane orta boyutta olacak şekilde kuru soğan, 1.5 su bardağı olacak şekilde pirinç, maydanoz, 1 yemek kaşığı olacak şekilde salça, karabiber, pul biber, kimyon, nane, tuz ve iki yemek kaşığı sıvı yağ. İlk olarak salamura yaprakları 2 ya da 3 dakika olacak şekilde sıcak suda bekletin. Daha sonra bu yaprakları bir güzel yıkayın ve bir başka süzgece alın. Daha sonra bir başka geniş kap alın ve içerisinde soğanları rendeleyin.

Soğanları rendeledikten sonra üzerine bir miktar zeytinyağı ilave edin. İlave ettiğiniz zeytinyağı ne kadar soğan rendelemenize bağlıdır. İç harcını hazırlamak için pirinçleri de iyi bir şekilde başka bir kabın içerisinde yıkayın ve kapta bekletin. Bu noktadan itibaren baharatlar için salça, tuz ve ince kıyılmış olan maydanozları da kaba ekleyin ve karıştırın. Karıştırma işlemi tam olarak çiğ bir harç oluncaya kadar devam etmesi gerekir. Yaprağı güzel bir şekilde sert bir zeminde açın ve yapmış olduğunuz çiğ harcı bu yaprağı dolduracak şekilde bir miktar koyun. Daha sonra rulo yaparak bu yaprağı sarın.

Yapmış olduğunuz bu işlemler yaprakların hepsi bitene kadar devam etmelidir. Sarmış olduğunuz yaprakların üzerine isteğe bağlı olarak da zeytinyağı ya da limon ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı ve limon ekledikten sonra sarmaların üzerine hafif bir şekilde sıcak su ilave etmeniz gerekmektedir. Sıcak su ilave ettikten sonra bu noktadan itibaren artık sarmaları pişirmeye başlayabilirsiniz. Geniş bir tencereye alarak sarmaları tek tek dizerek pişirme işlemine başlayabilirsiniz. Sarmaların pişirme esnasında dağılmaması için de tabağı sarmalar pişerken ters bir şekilde üzerine kapatabilirsiniz. Yaklaşık olarak 30 dakika kadar piştikten sonra artık sarmalarınız hazırdır. Afiyetle tüketebilirsiniz.

Yaprak Sarmasına Ne Kadar Su Konulur?

Yaprak sarması yapan kişiler ne kadar su koyacaklarını da merak etmektedirler. Yaprak sarmasına 2 ya da 3 su bardağı su ilave etmeniz yeterli olacaktır.

Sarmanın Püf Noktaları

Yaprak sarmasını sarmadan ve pişirmeden önce bu püf noktalarını bilmeniz de fayda vardır. İlk olarak yaprak sarmanın daha da lezzetli olması için yapraklarınız eğer çok tuzlu ise bir gece öncesinde suya koymanız doğru bir püf noktası olacaktır. Aynı zamanda iç harcını da hazırlarken tuz oranını hesap ederek iç harcını hazırlamalısınız. İç harcını yaprağa ilave ederken çok fazla koymamaya özen gösterin çünkü eğer çok fazla koyarsanız iç harcı yapraktan taşabilir. Bunun için de iç harcını gerektiği kadar koymanız sizin yararınıza olacaktır. Çünkü iç harcını olabildiğince orta halde koymanız pirinçlerin de şişmesini önleyecektir. Bu durumu göz ardı etmemelisiniz.

Sarmanın bir diğer püf noktası ise tencerenin tabanına yaprakları ilave etmeniz olacaktır. Tencereye yaprakları koymadan önce yaprakları düz bir şekilde tüm tencere zeminine koyun ve o şekilde dizin.