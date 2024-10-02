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Dijital dönüşümde stratejik fırsatlar

#Adana#Dijital Dönüşüm#Adana Sanayi Odası

Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğiyle “Dijital Avrupa Programı Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Dijitalleşmenin öneminin vurgulandığı etkinlikte iş dünyasının dijital dönüşümdeki stratejik fırsatlarını ele aldı.

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KRİTİK ROL

Toplantının açılış konuşmasında Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, dijitalleşmenin iş dünyasının dönüşümündeki kritik rolüne değinerek, "Dijital dönüşüm, bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalkınma ve rekabet gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. İşletmelerimizin global pazarlarda daha güçlü bir konuma gelebilmesi, dijital teknolojilerle donatılmış olmalarına bağlıdır. Dijital Avrupa Programı, yapay zekadan siber güvenliğe, dijital becerilerden süper bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazede dijitalleşmeyi desteklemektedir. Bu program, işletmelerimizin küresel pazarlarda daha güçlü konumlanmalarına büyük katkı sağlayacak" dedi.Dijital dönüşümde stratejik fırsatlar

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TOPLUMSAL BİR DÖNÜŞÜM

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk ise dijitalleşmenin, sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm olduğunu belirterek, "2030'a kadar dijitalleşmiş bir ekonomi olmayı hedefliyoruz. Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz iş birliği bu süreci hızlandıracak ve Türkiye’nin dijitalleşme hedeflerine önemli katkılar sunacak" ifadelerini kullandı.Dijital dönüşümde stratejik fırsatlar

ADASO ADİM AĞINA DAHİL OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sertaç Köksal Gölnar, sanayinin dijital dönüşümüne yönelik atılan adımları paylaştı. Gölnar, Adana'nın dijitalleşme sürecindeki rolüne vurgu yaparak, " Adana Sanayi Odası olarak ADİM ağına dahil olmayı hak kazanarak, Avrupa'nın inovasyon ağına katılan önemli bir uzantı oldu." dedi.Dijital dönüşümde stratejik fırsatlar

ADANA ÖNCÜ ŞEHİR

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Birim Sorumlusu Halil İbrahim Özer ise Türkiye’nin uluslararası dijital fon programlarına katılımıyla dijital ekosistemin bir parçası haline geldiğini belirterek, "Dijitalleşme yolunda Adana, Türkiye Yüzyılı vizyonuna önemli katkılar sunacak bir şehir. Dijital Yüzyıl'da da Adana öncü şehirlerden biri olacak" diye ekledi.Dijital dönüşümde stratejik fırsatlar

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BAŞVURU SÜRECİ ANLATILDI

Toplantının devamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı Emre Garip, Dijital Avrupa Programı'nın genel tanıtımını yaparken, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden Özge Çalık, proje başvuru süreçleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

#Adana#Dijital Dönüşüm#Adana Sanayi Odası
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